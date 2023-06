UD bekrefter: − Taliban er i Norge

Representanter for den ekstreme afghanske bevegelsen Taliban er i Norge for å delta på en fredskonferanse i regi av UD.

VG er kjent med at tre representanter for Taliban, som er embedsmenn fra Talibans regjering i Kabul, er i Norge.

De bor på Losby Gods og skal delta på konferansen Oslo Forum, som arrangeres av Utenriksdepartementet.

UD bekrefter VGs opplysninger.

– Vi har invitert tre personer fra embetsverket i Kabul til å delta på årets Oslo Forum. De er ikke fra den politiske ledelsen i Taliban. På forumet møter de afghansk sivilt samfunn og representanter fra andre land for å snakke om de store utfordringene i Afghanistan, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt i et skriftlig svar til VG.

– Det er i det afghanske folks interesse at vi holder Taliban ansvarlige for situasjonen i landet. Og det er i Norges interesse at Afghanistan ikke igjen blir et oppmarsjområde for terrorisme.

– Å isolere Afghanistan nå vil være uheldig, både for det afghanske folk og for oss. Det kan forverre situasjonen for det afghanske folket, og det kan føre til at terrorgrupper som IS bygger seg opp i landet. Det ville øke sikkerhetstrusselen også i Europa.

– Nære allierte har også kontakt med Taliban. Det gjelder også FN.

VG kommer tilbake med mer

