1 / 2 SYKEBESØK: Presidentkontoret i Colombia har frigitt dette bildet av førstedame Veronica Alcocer og presidentddateren Sofia Petro som besker barna på sykehuset i Bogota søndag. PÅ SYKEHUSET: Datteren til Colombias president, Sofia Petro, hilser på en av jentene som ble funnet i jungelen i Amazonas natt til lørdag. forrige neste fullskjerm SYKEBESØK: Presidentkontoret i Colombia har frigitt dette bildet av førstedame Veronica Alcocer og presidentddateren Sofia Petro som besker barna på sykehuset i Bogota søndag.

Colombia: Slik overlevde barna i jungelen i 40 dager

De fire søsknene overleve først en flystyrt. Så overlevde de alene i den tette Amazonas-jungelen i over én måned – på mel, frukt og frø.

«Mirakel, mirakel, mirakel, mirakel».

Ordene spraket i militærradioene til letemannskapene i Amazonas-jungelen i Colombia fredag ettermiddag lokal tid. Ordet «mirakel» var kodeord for at et barn var funnet i live, skriver Guardian. Nå ble det gjentatt fire ganger.

Den utrolig historien om de fire søsknene som lørdag ble funnet i live etter å ha vært alene i Amazonas-jungelen i 40 dager, har gått verden rundt.

Barna var om bord på et småfly som styrtet midt i jungelen i området Guaviare i Colombia den 1. mai. Da flyvraket ble funnet den 16. mai, fant letemannskapene kun de tre voksne som hadde vært om bord på flyet. De var døde.

De fire barna – fire søsken på 11 måneder, fire, ni og 13 år – var borte.

Myndighetene i Colombia antok at barna, som mistet moren sin i flystyrten, kunne ha vandret bort fra vraket og videre inn i jungelen, og mente det måtte være en sjanse for at de fortsatt var i live. En intens leteaksjon ble satt i gang.

Underveis ble det funnet flere spor i jungelen som forsterket håpet: En skitten bleie, en tåteflaske og et mobildeksel, for å nevne noe.

Natt til lørdag ble de funnet i live – rundt fem kilometer fra stedet der flyet styrtet. Hvordan klarte de å overleve alene i jungelen i 40 dager?

– Begynte å spise frø

Etter å ha besøkt de fire barna på sykehuset, gir familiemedlemmer og colombianske myndigheter noen svar.

– Barna er på bedringens vei. De tar til seg væske. Men de kan ikke spise ennå, sier forsvarsminister Ivan Velasquez etter å ha møtt barna sammen med president Gustavo Petro.

De fires søsknene er underernært etter ukene i jungelen, men tilstanden deres er «akseptabel», sier presidenten.

Da flyet styrtet tok barna med seg en pose cassavamel cassavamel Cassavamel er mel som lages av rotfrukten cassava, som blant annet vokser i Sør-Amerika. Melet inneholder mye stivelse. ut av flyvraket, forteller slektningen Fidencio Valencia.

– Da de gikk tomme for det, begynte de å spise frø, forteller han.

Astrid Cáceres, som er leder for Colombias institutt for barns velferd, sier til nyhetsbyrået Ap at barna også var heldige med timingen: På denne tiden av året er det også mulig å høste frukt i Amazonas-jungelen.

FØLELSESLADET: Barnas slektning Fidencio Valencia utenfor sykehuset i Bogota lørdag.

– Svært svake

De fire søsknene tilhører urfolkssamfunnet Huitoto, som er kjent for å leve i den avsidesliggende jungelen. Spesielt den eldste jenta på 13 år skal allerede ha lært seg flere overlevelsesteknikker av bestemoren.

Nyhetsbyrået Ap beskriver Amazonas-skogen der de har oppholdt seg som et sted der både slanger, mygg og andre dyr lever.

– Skogen er tett og farlig. De må ha brukt kunnskap fra forfedrene for å kunne overleve, sier urfolkslederen John Moreno til colombianske Cambio.

Barna ble ifølge Guardian funnet med filler rundt føttene, som de brukte som beskyttelse mot den gjørmete skogbunnen når de beveget seg.

Generalen Pedro Sanchéz ledet redningsaksjonen. Han sier søndag at letemannskapene tidligere har vært svært nær stedet i skogen der barna ble funnet – noen ganger bare mellom 20 og 50 meter unna.

– Barna var allerede svært svake. De hadde bare nok styrke til å klare å hente en liten frukt, nok til å fø seg selv, eller drikke en dråpe vann i jungelen, sier han.