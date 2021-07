DREPT: Den haitiske presidenten Jovenel Moïse ble ifølge haitiske medier skutt og drept natt til onsdag. Her fra en pressekonferanse i mars 2020. Foto: Andres Martinez Casares / REUTERS

Haitis president skutt og drept - to pågrepet

Den haitiske presidenten, Jovenel Moïse, ble skutt i et angrep mot hans private bolig natt til onsdag. Et døgn senere er fire personer drept og to pågrepet.

Onsdag ettermiddag norsk tid erklærte statsministeren i Haiti, Claude Joseph, unntakstilstand etter drapet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Statsministeren ber innbyggerne om forholde seg rolige, og opplyser om at situasjonen er «under kontroll», ifølge byrået.

Joseph oppfordrer FNs sikkerhetsråd til å holde et møte om situasjonen i landet så fort som mulig, melder Reuters.

Førstedame Martine Moïse skal også ha blitt såret i det samme angrepet og tilstanden skal onsdag kveld være kritisk. Hun får videre medisinsk behandling i Miami. Det skal Haitis ambassadør til USA, Bocchit Edmond, ha opplyst ifølge nyhetsbyrået.

Natt til torsdag meldte regjeringen at flere skal være pågrepet.

Ifølge Reuters, som henviser til uttalelser fra politisjefen, skal tre politibetjenter ha blitt holdt som gissel av de samme personene som utførte angrepet.

To mistenkte gjerningspersoner er pågrepet, mens fire andre er skutt og drept av politiet.

De fire, som politiet omtaler som «leiemordere», ble skutt i en politiaksjon i hovedstaden Port-au-Prince sent onsdag, skriver NTB.

– Fire leiemordere ble drept, to ble pågrepet og er under vår kontroll. Tre politimenn, som var tatt som gisler, er befridd, sa politisjef Léon Charles i en TV-sendt uttalelse natt til torsdag.

PRESIDENTPAR: President Jovenel Moise og førstedame Martine Moise fotografert i Port-au-Prince i 2018. Foto: JEAN MARC HERVE ABELARD / EFE

«Utenlandske leiesoldater»

Haitis ambassadør til USA uttalt onsdag, før pågripelsen, at angrepet på presidenten og hans kone ble utført av «veltrente profesjonelle» og «utenlandske leiesoldater» som utga seg for å være amerikanske agenter fra det amerikanske anti-narkotikabyrået DEA. Det melder nyhetsbyrået AP.

Ifølge byrået har DEA et kontor i hovedstaden på Haiti, Port-au-Prince, for å bistå med bekjempelsen av narkotikakriminalitet i landet.

Det amerikanske utenriksdepartementet har uttalt at påstander om at attentatmennene er DEA-agenter er «Helt falske», ifølge Reuters. Utenriksdepartementet uttalte også at USA står klare til å bistå Haiti i etterforskningen.

Fordømmer handlingen

– Jeg fordømmer denne stygge, umenneskelige og barbariske handlingen, sier Haitis fungerende statsminister Claude Joseph i en offisiell uttalelse fra den haitiske regjeringen som er gjengitt av en rekke internasjonale medier, deriblant nyhetsbyråene AP og AFP.

I uttalelsen står det at presidentboligen ble angrepet av uidentifiserte personer som skal ha snakket spansk. Claude Joseph opplyser at gjerningsmennene skal ha snakket både engelsk og spansk ifølge Reuters.

Ifølge Reuters kunne skudd høres over hele hovedstaden, Port-au-Prince, natt til onsdag.

Attentatet bekreftes også av den haitiske ambassaden i Canada i en uttalelse på Twitter.

– Det er med stor sorg vi kan bekrefte attentatet mot president Jovenel Moïse, skriver den haitiske ambassaden.

– Våre tanker går ut til presidentfamilien og til hele nasjonen.

Colombias president Ivan Duque oppfordrer nå Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) til å sende en delegasjon til Haiti for å beskytte det skjøre karibiske demokratiet.

USAs president Joe Biden skal brifes om hendelsen onsdag, og til MSNBC sier talsperson for Det hvite hus Jen Psaki at de undersøker attentatet.

– Dette er en tragisk tragedie. Det er en grusom forbrytelse, sier hun til kanalen.

I en uttalelse onsdag ettermiddag norsk tid fordømmer USAs president attentatet og kaller handlingene «avskyelige», ifølge Reuters.

På Twitter sender også Storbritannias statsminister Boris Johnson sin kondolanse.

– Dette er en avskyelig handling, skriver han.

De rundt 11 millioner innbyggerne i det karibiske landet opplever for tiden økende politisk og økonomisk ustabilitet, og landet herjes av gjengkriminalitet.

I forrige uke ble 15 mennesker drept i hovedstaden Port-au-Prince.

Moïse har styrt Haiti siden februar 2017, over ett år etter det opprinnelige presidentvalget. Valget i oktober 2019 ble avlyst, delvis som følge av omfattende protester mot Moïse.

Presidenten har styrt ved dekret siden den forrige nasjonalforsamlingens periode utløp i januar i fjor. Opposisjonen i landet har anklaget ham for å forsøke å innføre diktatur. Dette har presidenten selv avvist.

FNs sikkerhetsråd krevde i forrige uke at nytt valg avholdes så snart som mulig.

Til NTB sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide at hun fordømmer attentatet.

– Det er viktig at Haitis myndigheter og politikere samler seg om en vei ut av denne krisen, som kommer på toppen av en rekke utfordringer Haiti står overfor, sier hun videre til NTB.

Uten politisk bakgrunn

– Moïse var en entreprenør uten særlig politisk bakgrunn, men som ble valgt til president i 2017. Han har blitt anklaget, blant annet av mange journalister, for å ha ha vært dypt involvert i korrupsjon. Det er noe av bakgrunnen for protestene som har vært i landet, sier Johan Hindahl, seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp.

Helt siden 7. februar har demonstranter krevd Moïses avgang da det var da hans formelle periode var ferdig.

– Det har vært en strid i landet om hvor vidt hans presidenttid har vært utløpt. Mange i opposisjonen mente hans president tid utløp i februar fordi da gikk hans ordinære periode ut, sier Hindahl.

– Han selv har ment at han skulle bli sittende et år til da dette tilsvarer tiden det gikk fra valget til han ble innsatt.

Landet er preget av omfattende gjengkriminalitet og den politiske opposisjonen har tett kontakt med gjengene, forteller Hindahl.

– Presidentembetet i landet er ganske mektig. Det faktum at presidenten har kunnet styre landet med dekreter etter at parlamentets periode var ferdig er et eksempel på det, mener Hindahl.

ØDE: Gatene rundt president-palasset (t.h.) i hovedstaden Port-au-Prince onsdag. Foto: VALERIE BAERISWYL / AFP

Blant Amerikas fattigste

I mai gikk Haitis daværende statsminister Joseph Jouthe brått av.

– Regjeringens avgang, som jeg godtok, vil gjøre det mulig for oss å ta tak i sikkerhetsproblemer og fortsette diskusjoner med mål om å nå et nødvendig konsensus for å oppnå politisk og institusjonell stabilitet i landet vårt. Minister Claude Joseph har blitt utnevnt som statsminister, skrev president Moïse da på Twitter.

Landet er blant de fattigste på det amerikanske kontinentet. Ifølge AP har 60 prosent av befolkningen en daglig inntekt på under 18 kroner. Samtidig øker inflasjonen, og mat og bensin blir stadig dyrere.

I 2010 ble rundt en million mennesker hjemløse etter et kraftig jordskjelv som rammet landet.

Mellom 200.000 og 300.000 mennesker mistet livet som følge av jordskjelvet.

Penger som ankom landet for å hjelpe etter jordskjelvet i 2010, mener mange har havnet i private lommer på blant annet entreprenører.