Haitis president skutt og drept

Den haitiske presidenten skal ha blitt skutt i et angrep mot hans private bolig natt til onsdag.

Av Pernille Solheim

Det melder haitiske medier, blant annet Juno7 og VBN.

Førstedame Martine Moïse skal også ha blitt såret i det samme angrepet. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Flere internasjonale medier, deriblant nyhetsbyråene AP og AFP, viser til en offisiell uttalelse.

I denne står det at presidentboligen ble angrepet av uidentifiserte personer som skal ha snakket spansk.

Den haitiske statsministeren, Claude Joseph, fordømmer angrepet og beskriver det som «stygt, inhumant og barbarisk», ifølge Business Insider.

Attentatet bekreftes også av den haitiske ambassaden i Canada i en uttalelse på Twitter.

– Det er med stor sorg vi kan bekrefte attentatet mot President Jovenel Moïse, skriver den haitiske ambassaden.

– Våre hjerter går ut til presidentfamilien og til hele nasjonen.

Moïse har styrt det karibiske landet siden februar 2017. Valget i oktober 2019 ble avlyst, delvis som følge av omfattende protester mot Moïse. Presidenten har styrt ved dekret siden den forrige nasjonalforsamlingens periode utløp i januar i fjor.

Landet opplever for tiden økende politisk og økonomisk ustabilitet og gjengkriminalitet.

I mai gikk Haitis daværende statsminister Joseph Jouthe brått av.

– Regjeringens avgang, som jeg godtok, vil gjøre det mulig for oss å ta tak i usikkerhetsproblemer og fortsette diskusjoner med mål om å nå et nødvendig konsensus for å oppnå politisk og institusjonell stabilitet i landet vårt. Minister Claude Joseph har blitt utnevnt som statsminister, skrev president Moïse da på Twitter.

Landet er blant de fattigste i Karibia.

I 2010 ble rundt en million mennesker hjemløse etter et kraftig jordskjelv som rammet landet.

Mellom 200.000 og 300.000 mennesker mistet livet.

