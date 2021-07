I KONFLIKT: Tesla- og SpaceX-sjef Elon Musk er stadig i konflikt med avtroppende Amazon-leder Jeff Bezos i romfartsselskapet Blue Origins. Foto: BRITTA PEDERSEN/AFP og MICHAEL REYNOLDS/EPA

Milliardær-stjernenes bitre romkonflikt: − Får den ikke opp

Tirsdag skal Amazon-general Jeff Bezos skytes opp i en rakett helt til verdensrommet. Drømmen om å nå dit – og enda lengre – er kjernen i en stadig mer bitter konflikt mellom ham og Elon Musk.

Av Håkon Kvam Lyngstad

I 20 år har Bezos og Musk, to av planetens rikeste personer, knivet for å utforske verdensrommet.

Mens Elon Musks SpaceX vant kappløpet om å bli første til å sende en rakett i bane allerede i 2008, ser Jeff Bezos ut til å slå Musk på oppløpssiden i en annen kategori.

Tirsdag skal den avtroppende Amazon-sjefen selv til verdensrommet.

Dit reiser han sammen med sin lillebror Mark Bezos, kun dager etter at den britiske milliardæren Richard Branson gjennomførte en lignende ferd.

VEGGPRYD: I byen Van Horn i Texas, hvor Blue Origin-oppskytingen skal skje tirsdag, har det blitt malt et veggmaleri som forestiller brødrene Jeff og Mark Bezos. Foto: REUTERS/Thom Baur

Med på turen er også den 82 år gamle kvinnelige romfartspioneren Wally Funk, og den 18 år gamle nederlandske fysikkstudenten Oliver Daemen. De blir henholdsvis den eldste og yngste noensinne til å besøke verdensrommet.

Turen skal vare i elleve minutter, og i fire minutter skal passasjerene være høyt nok til at det regnes som å være i verdensrommet.

Oppskytningen skal skje i ørkenen i Texas, klokken 15.00 norsk tid tirsdag. Det er på dagen 52 år siden månelandingen i 1969.

– Får den ikke opp

Men selv om Jeff Bezos kommer seg til verdensrommet før erkerivalen Elon Musk, ligger selskapet hans Blue Origin fremdeles langt bak SpaceX.

Mens SpaceX klarte å sende en rakett i bane rundt jorden allerede seks år etter at firmaet ble grunnlagt, har Blue Origin fremdeles ikke fått til det samme. I fjor sendte SpaceX dessuten astronauter til den internasjonale romstasjonen.

Og Musk har vært høylytt i sitt mål om å sende folk til månen og til Mars.

OPPSKYTING: En av Falcon 9-rakettene til SpaceX skytes opp i dette bildet fra februar 2015. Foto: John Raoux / TT NYHETSBYRÅN

– Ingeniører jobber bedre når de blir pushet til sitt ytterste for å gjøre store ting på svært kort tid med få ressurser. Jeg mener det er da du legger ned godt arbeid. Ikke når du har 20 år, sa SpaceX-toppleder Gwynne Shotwell under en konferanse i fjor.

Det var ment som et stikk til Blue Origin, som noe pompøst på latin har mottoet Gradatim Ferociter – «Gradvis, voldsomt». Selskapets maskot er en skilpadde, som angivelig skal vinne kappløpet mot haren.

Men akkurat nå ligger haren – Elon Musk – bedre an i løypa, i hvert fall om man skal tro hans egen Twitter-konto.

– Han får den ikke opp (i bane). Lol, skrev Musk på Twitter i april. Meldingen var en kommentar på nyheten om at Bezos klaget på NASAs avgjørelse om å tildele SpaceX en kontrakt om å få NASA-astronauter til månen.

Kontrakten var på nærmere tre milliarder amerikanske dollar, eller 26 milliarder kroner.

Den siste tiden har Bezos satset enorme summer på Blue Origin. Han har trappet ned som sjef for Amazon, angivelig i den hensikt å bruke mer tid på romprosjektet. Og firmaet hans har kuppet ansatte fra SpaceX, ved å tilby doblet lønn.

– Det er unødvendig, og litt frekt, har Elon Musk sagt om praksisen.

Tredje milliardær i dansen

Erkerivalen Elon Musk har selv booket en flyging med Virgin Atlantic – selskapet milliardæren Richard Branson eier, som forrige uke tok ham til verdensrommet. Dagen han skulle fly, tvitret Branson et bilde av seg selv og Musk.

– En stor dag foran oss. Flott å starte morgenen med en venn. Føler meg bra, føler meg ivrig, føler meg klar, skrev Branson.

Han takket også Musk for støtten han har vist. Blue Origin har derimot beskrevet Virgin Galactic i mer negative ordelag.

– Fra starten av, var New Shepard-raketten designet for å fly over Kármán-linjen, slik at ingen av våre astronauter vil ha en fotnote ved navnet sitt. For 96 prosent av verdens befolkning, starter verdensrommet 100 kilometer opp, ved denne grensen, skriver selskapet på Twitter.

Vedlagt er et bilde som sammenligner fartøyene Virgin Galactic og Blue Origin bruker. I oppramsingen virker det implisitt at Blue Origin er langt mer prestisjefylt.

Livslang drøm

For Bezos, har drømmen om rommet vært livslang.

Da han ble utnevnt til å holde avskjedstale ved uteksaminering-seremonien på videregående i 1982, sa han til avisen Miami Herald at han ønsket å bygge hotell, fornøyelsesparker og kolonier for to til tre millioner i verdensrommet.

– Tanken er å ta vare på jorden, sa han til avisen, ifølge Washington Post. Menneskene skulle evakueres, og jorden skulle bli en park.

Bezos grunnla Blue Origin først i år 2000, etter å ha sett romfartsfilmen «October Sky». Han hadde sett filmen sammen med en venn, og fortalte om hvordan han alltid hadde hat lyst til å starte et romfartsselskap.

– Hvorfor gjør du det ikke nå? spurte vennen. Siden selskapet ble grunnlagt i 2000, har Bezos jobbet én dag i uken i Blue Origin, samtidig som Amazon har vokst til et enormt multinasjonalt selskap.

DEMONSTRERER: Jeff Bezos gjennomgår rakettmotoren New Shepard, i et møte med pressen i 2017. Foto: REUTERS/Isaiah J. Downing

Han har blitt verdens rikeste mann, tatt over netthandelen i store deler av verden, og opprettet sin egen strømmetjeneste. Nå står et første besøk i verdensrommet for tur.

– De er klare for å oppleve den største flygingen i sitt liv, sa Ariane Cornell i Blue Origin om besetningen i tirsdagens romferd, ifølge Reuters.

– Vi har ikke for øyeblikket noen uløste problemer, og raketten New Shepard er klar for å fly, sa flyleder Steve Lanius. Det er dermed lite som kan avlyse Bezos’ drømmeflyging.