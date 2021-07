GISSELDRAMA: Politiet møtte opp med store mannskaper da to ansatte ble tatt til gissel ved høysikkerhetsfengselet Hällbyanstalten i Kvicksund utenfor Eskilstuna. Foto: Per Karlsson/TT

Fagforening om gisseldrama: − Vi har advart i mange år

Den svenske fagforeningen Seko mener overfylte fengsler øker risikoen for hendelser som gisseldramaet ved Hällbyanstalten. De mistenkte skal ha truet og utgjort en fare tidligere.

Av Ingvill Dybfest Dahl og NTB

Onsdag ble to ansatte tatt som gissel av to drapsdømte innsatte i høysikkerhetsfengselet Hällbyanstalten utenfor Eskilstuna. Det tok ni timer fra alarmen gikk, med med forhandlinger og 20 pizzaer til de innsatte, før de innsatte lot begge gislene gå.

Den svenske kriminalomsorgen, Kriminalvården, har oppgitt at begge de mistenkte er dømt for drap.

Har advart

Fengselsbetjenter som er tilknyttet fagforeningen har i flere år varslet om problemer med overfylte svenske fengsler.

Situasjonen har gjort det vanskeligere å ha kontroll, noe som har økt risikoen for friksjon mellom de innsatte, sier Sekos fagforeningspresident Gabriella Lavecchia:

– Det er vanskelig å flytte på folk når man ser at noe er i ferd med å skje. Hvor skal man flytte dem, når det er 100 eller 110 prosent belegg i fengslene?

– Klart man ikke har det bra

Aftonbladet har intervjuet den ene av de to gislene, som omtales ved fornavnet Alexander.

– Det er klart man ikke har det bra når noe sånt skjer, men nå sitter jeg likevel her hjemme med min mamma, min søster og min kone, sier han til avisen torsdag.

– Jeg har fått sovet lite i natt. Man sovner en halvtime, våkner og sovner igjen. Sånn har det fortsatt, forteller han.

Gjerningspersonene ble pågrepet sent onsdag kveld og ført til politihuset i Eskilstuna. Begge er mistenkt for to tilfeller av kidnapping og nekter ifølge politiet skyld i dette.

Det svenske politiet har så langt ikke gått ut med de mistenktes identitet.

Ifølge fungerende sikkerhetsdirektør ved den svenske kriminalomsorgen, Jörgen From Nordin, oppgir at den kvinnelige kollegaen som ble holdt som gissel sammen med Alexander heller ikke har fått fysiske men.

Politiet oppgir til SVT at de har begynt å gjennomgå videoovervåkningen i fengselet for å finne ut hvordan situasjonen oppstod.

De mistenkte er blitt innledende forhørt, men ville ikke uttale seg mer før de får forsvarere.

FENGSELET: Hällbyanstalten i Kvicksund utenfor Eskilstuna. Foto: JOAKIM BERGLUND / TT NYHETSBYRÅN

– De har kjent en viss ro, men det er klart de må ivaretas, sier han.

Skal ha truet før

Ifølge et dokument Aftonbladet har fått tilgang til, skal de mistenkte ha vært involvert i flere tidligere hendelser.

Avisen hevder en av de mistenkte, i et annet fengsel i januar i år, skal ha tatt seg inn i de ansattes vaktrom med blant annet en saks teipet til hånden og en spiss trepinne. Der skal han ha ropt til og truet de ansatte.

Etter dette ble han politianmeldt og flyttet fra soningsstedet.

November i fjor oppdaget personalet i det første fengselet at han hadde laget et hull i veggen på rundt ti ganger ti centimeter som var fem meter dypt, skult bak et fastteipet papir, ifølge Expressen.

Dette ble tolket som et rømingsforsøk og han ble satt i isolasjon.

Noen uker før gisseldramaet, ble begge gisseltagerne mistenkt for å ha laget stikkvåpen sammen.

Personalet oppdaget ved en daglig visitering 11. juli at to kjøkkenredskaper, et rivjern og en eggdeler var blitt sabotert og manglet deler. De mistenkte at delene som manglet skulle brukes til et stikkvåpen, men kunne ikke finne dette.

Etter denne hendelsen ble de to gisseltagerne holdt fra hverandre.

Ifølge kriminalvården er Hällby en fengselsinstitusjon i øverste sikkerhetsklasse med 98 soningsplasser. Anstalten er beregnet for høyrisiko-innsatte. De har rundt 100 ansatte.

Ifølge presseskretær for kriminalomsorgen, Stina Lyles, kommer de mistenkte ikke til å bli returnert til Hällbyanstalten.