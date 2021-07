HAR ANMELDT: Frankrikes president Emmanuel Macrons advokater tok plakat-saken til politiet. Foto: Torstein Bøe

Macron avbildet som Hitler: − Adlyd, vaksiner deg

Emmanuel Macron har anmeldt eieren av plakatene som viste den franske presidenten utkledd som Nazi-Tysklands Adolf Hitler.

Av Ingri Bergo

Forbipasserende ved inngangen til den franske byen Toulon ble denne uken hilst velkommen av en mørkhåret versjon av Emmanuel Macron iført Hitler-bart og Naziuniform og med beskjeden: «Adlyd, vaksiner deg».

Den store plakaten var én av to slike utplassert i Var, en region i Sør-Frankrike, ifølge den franske kanalen BFMTV. Presidenten har anmeldt plakatenes eier, Michel-Ange Flori.

– Jeg er overrasket og sjokkert, reagerte Flori til lokalavisen Var-Matin onsdag etter å ha blitt innkalt til politiavhør dagen etter i forbindelse med saken.

– I macronland kan man gjøre narr av rumpen til profeten, det er satire. Men å kle ut presidenten som diktator, det er blasfemi, skrev han senere på Twitter.

Vaksineskepsis

Saken har skapt brudulje i Frankrike, der nasjonalforsamlingen nylig vedtok en lov som vil gjøre det nødvendig for alle over 12 år å vise coronapass for å gå på kafé, restaurant og bar og å ta tog eller fly innenlands.

Loven, som skal granskes av det franske grunnlovsrådet før den kan tre i kraft, gjør det obligatorisk for helsepersonell å vaksinere seg mot covid-19.

Over 160.000 demonstranter tok til gatene forrige helg i protest mot loven.

Frankrikes nye helselov Loven gjør det obligatorisk for helsepersonell å vaksineres mot covid-19 før 15. september, ellers risikerer de å bli suspendert. I tillegg vil coronapass bli obligatorisk for å gå på bar, restaurant eller kafé. For å få coronapass må man enten være fullvaksinert, ha testet negativt for mindre enn 48 timer siden, eller nylig ha blitt frisk fra covid-19. Den nye loven gjelder også innenlands fly og tog, men kollektiv transport som buss, trikk og T-bane er unntatt. Kravet gjelder alle voksne og loven vil tre i kraft «i begynnelsen av august», ifølge myndighetene. Fra 30. september utvides loven til å gjelde alle over 12 år. Frankrike krever allerede coronapass for en rekke steder, for eksempel teater, konsert, kino, festival og nattklubb. Loven er midlertidig og vil i første runde vare til 15. november, datoen helseunntakstilstanden utløper. Parlamentet må stemme for å forlenge den. Kilder: NTB, France Info, Le Monde, The Local France Vis mer

Noen av dem er hardbarkede vaksinemotstandere og franske medier har meldt om at flere har båret gule stjerner som en parallell til merkingen av jødene under andre verdenskrig. Portretter av Macron med Hitler-bart hang også under noen av demonstrasjonene, ifølge Le Parisien.

Frankrike har i flere år slitt med høy vaksineskepsis, og tidlige meningsmålinger viste at nesten 60 prosent vegret seg mot coronavaksinen. Målingene viste seg å være feilslått og nesten 50 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinerte, ifølge VaccinTracker, som holder oversikt over landets vaksinerate.

Flori – som eier 400 plakatplasser i Var, ifølge The Guardian – har vært kontroversiell ved tidligere anledninger. Da De gule vestene protesterte som verst i 2019, ble han ilagt bot på 30.000 euro (over 300.000 kroner) for en plakat med beskjeden: «Politiet snakker til deg hver dag på BFMTV».

Den franske TV-kanalen fikk mye refs av De gule vestene for å være for lite kritisk til politivold mot demonstrantene. Flere BFMTV-journalister har sagt de ble truet fysisk under Gule vest-demonstrasjoner. Flori har også kritisert tidligere innenriksminister Christophe Castaner og nåværende innenriksminister Gérald Darmanin, ifølge The Guardian.