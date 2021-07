HARDT RAMMET: Kapasiteten til nødetatene i New Orleans er sprengt, etter at deltavarianten nå sprer seg i byen. Foto: KATHLEEN FLYNN / REUTERS

Kritisk smittesituasjon i New Orleans: − Barna våre dør

New Orleans i USA er så hardt rammet av deltavarianten at nødetatene ikke lenger klarer å ta unna nødtelefonene.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

– Takket være deltavarianten er pandemien igjen ute av kontroll, sier New Orleans-borgermester Latoya Cantrell på en pressekonferanse lørdag, ifølge CNN.

Den siste uken har byen registrert mer enn 1000 nye smittetilfeller, og det daglige gjennomsnittet har hoppet fra 104 forrige uke, til 272 denne uken.

– Dette er farlige tall, sier Cantrell.

Borgermesteren forteller om at små barn i byen dør.

– Fra to uker gammel, til to år, til fire år. Du kan ikke forestille deg noe sånt. Barna våre dør.

Ikke kapasitet til å svare på nødanrop

Kapasiteten til nødetatene i New Orleans er nå sprengt på grunn av den enorme pågangen som har kommet etter at deltavarianten inntok byen.

– Akkurat nå har vi ikke kapasitet til å svare på nødanrop som kommer fra innbyggerne, sier Cantrell, ifølge CNN.

Hun har nå innført påbud om bruk av munnbind innendørs og i store folkemengder utendørs. Cantrell krever også at alle byens offentlige ansatte skal vaksinere seg.

SMÅ BARN: New Orleans-borgermester Latoya Cantrell forteller om at små barn i byen dør. Foto: Gerald Herbert / AP

– Du må virkelig ha på det munnbindet, ferdig – enten du er vaksinert eller hvis du ikke er vaksinert, selvfølgelig.

Mer enn 71 prosent av de offentlige ansatte er vaksinert, men det er ikke godt nok, mener borgermesteren.

– Vi har vært her før, vi har sett filmen – det som en gang var uforutsigbart, er i dag mulig å forhindre. Og det går gjennom å vaksinere innbyggerne våre.

Angrer på å ikke ha blitt vaksinert

I delstaten Louisiana, som New Orleans ligger i, er kun 36,8 prosent av befolkningen fullvaksinert, skriver CNN.

Forrige uke hadde delstaten den høyeste smitteøkningen per 100.000 innbygger i hele landet.

Aimee Matzen (44) er innlagt på Our Lady of the Lake Regional Medical Center i Baton Rouge i Louisiana, like ved New Orleans. Hun sier til CNN fra sykesengen at hun angrer på at hun ikke vaksinerte seg.

– Det er utmattende og frustrerende. Det at jeg er her nå – jeg er rasende på meg selv, sier hun til kanalen.

– Hvorfor det?

– Fordi jeg ikke er vaksinert. Jeg vil ikke at andre skal ende opp som meg, spesielt ikke når vaksinen nå er så lett tilgengelig.

Matzen sier hun ikke tok seg tid til å ta vaksinen, og er nå en av svært mange innlagte på det regionale sykehuset.

Sykepleier ved samme sykehus, Morgan Babin, sier til CNN at hun har pasienter som ikke vil innse at de er smittet med coronaviruset.

– Noen pasienter mener vi lyver til dem om diagnosen deres, selv syke pasienter. Jeg har pasienter som nekter for at de har corona hele veien frem til respirator. De tror at de er forkjølet, sier Babin.

Vaksinasjonstempoet har bremset opp

I midten av april satte USA i gjennomsnitt over tre millioner vaksinedoser om dagen, ifølge en oversikt hos New York Times.

Siden den gang har derimot hastigheten på det amerikanske vaksinasjonsprogrammet bremset, og de setter nå i gjennomsnitt rundt 660.000 doser i døgnet.

Hittil har 56,6 prosent av amerikanere fått første vaksinedose, ifølge VGs oversikt lørdag.

VAKSINERING: En innbygger i New Orleans mottar vaksine. Foto: KATHLEEN FLYNN / X07237

Men forskjellene mellom delstatene er store.

Noe av det delstatene med lave vaksinasjonstall har til felles, er at de i stor grad stemte på USAs tidligere president Donald Trump under presidentvalget i 2020.

Deltavarianten herjer nå i USA, og enkelte sykehus har flere covidpasienter enn noen gang. Fredag ble det registrert 194.608 smittetilfeller i USA.