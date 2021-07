Fly styrtet i Sverige – alle om bord omkom

Torsdag kveld styrtet et mindre propellfly med ni personer om bord like ved Örebro flyplass. Natt til fredag melder politiet at alle de ni omkom i ulykken.

– Samtlige om bord på det havarerte flyet har mistet livet. Totalt har ni personer omkommet i ulykken. Ytterligere detaljer om ulykken kommer ikke til å komme utover natten.

Like etter hendelsen betegnet Lars Hedelin, pressetalsperson i politiet ulykken som et «totalhavari».

Flyet skal ha gått ned «helt ukontrollert» og krasjet et lite stykke fra rullebanen.

– Det vi vet er at flyet har møtt på en form for problem i forbindelse med avgang, krasjet og tatt fyr, sier pressetalsperson for politiet Diana Qudhaib til SVT like før klokken 22.

PÅ STEDET: Pressetalsperson for politiet Diana Qudhaib. Foto: Claudio Brescian / TT NYHETSBYRÅN

Åtte hoppere og én pilot

Det svenske sjøfartsverket fikk melding om ulykken klokken 19.23.

– Vi fikk melding om at et mindre propellfly som skal ha havarert i nærheten av flyplassen. I flyet var åtte fallskjermhoppere og én pilot, sier pressesjef Carl-Johan Linde i Sjøfartsverket til VG.

Tdiligere på kvelden jobbet politiet iherdig med å redde liv. Men natt til fredag var katastrofen et faktum: politiet bekreftet at alle de ni om bord var bekreftet omkommet.

Det er nå satt opp et eget krisesenter like ved ulykkesstedet for pårørende.

Tok fyr

Expressen oppgir at alle personene skal ha vært inne i flyet da det begynte å brenne.

– I forbindelse med krasjen skal det ha vært en brann, sier pressetalsperson Hedelin til SVT.

Denne ble slukket rundt klokken 20.20.

NØDETATER: Flere nødetater er til stede i nærheten av Örebro flyplass. Foto: Peter Forslund

Ble fraktet til sykehus

Hedelin oppgir at én person ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. Han sier de jobber videre på stedet med tekniske undersøkelser for å prøve å finne ut hva som skjedde.

Havarikommisjonen er også koblet inn. Men ifølge Expressen kan det ta hele 12 måneder før en ulykkesrapport er ferdig.

Foto: Per Karlsson/ TT NYHETSBYRÅN

Sjøfartsverkets pressesjef Linde oppga torsdag kveld at de var på stedet med flere ressurser:

– Vi dro i gang en større redningsaksjon med politiet og flyplassens egne redningsenheter blant annet. Skadeomfanget er uklart. Selve havariet skal ha skjedd da flyet skulle lette, sier han til VG.

Linde oppgir at Sjøfartsverkets sjø- og flyredningssentral har overlatt ledelsen av aksjonen til lokale redningstjenester etter at flyet er lokalisert.

Fly innlånt for hoppuke

Kommunikasjonsansvarlig i Det svenske fallskjermforbundet, Anna Oscarson, oppgir til SVT at flyet var av typen DHC-2 turbo beaver som var innleid i anledning en «hoppuke».

– Örebro fallskjermklubb hadde leid det inn fra Skåne. Vanligvis hopper man mest i fallskjerm i helgene, men nå hadde de leid inn et fly for å hoppe mer intensivt gjennom hele uken, sier hun.

– Det er et hoppfly som har vært i bruk i mange år av Skåne fallskjermklubb som de kaller for «bever», sier Oscarson til Expressen.

Lokalavisen Nerikes Allehandas (NA) reporter på stedet og rapporterer om at lokalbefolkningen er preget av hendelsen.

Pårørende

Flere pårørende skal ha befunnet seg på stedet.

– Vi har forsøkt å redde liv. Deretter har vi håndtert de omkomne og hatt kontakt med de pårørende, sier Lars Hedelin til NA.

Torsdag kveld kommenterer Sveriges statsminister Stefan Löfven og Det svenske fallskjermforbundet ulykken.

Det er bare to år siden en lignende ulykke rystet Sverige da ni personer mistet livet i en flyulykke ved Umeå fallskjermklubb.