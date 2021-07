TOM TORSDAG: Flere tomme hyller møtte kunden i dette supermarkedet i London torsdag. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

«Plingdemi» i England gir tomme butikkhyller

Etter at Storbritannias smittestopp-app «plinget» over 600.000 om å isolere seg forrige uke, sliter flere kjeder med å få varer levert.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Det offentlige helsevesenet i Storbritannia, NHS, opplyste torsdag at 618.903 varsler ble sendt ut på landets smittestopp-app bare i England og Wales uken fram til 14. juli. Det er en økning på 17 prosent fra uken før, ifølge BBC.

Det vil si at over 600.000 mennesker, deriblant statsminister Boris Johnson, er bedt om å isolere seg i ti dager fordi de ifølge smittesporingsappen har vært i nærheten av noen som har testet positivt for covid-19.

MANGLER: En supermarkedsansatt stabler brus i delvis tomme hyller torsdag. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Dette har ifølge AP ført til mange tomme butikkhyller i England torsdag. Denne gangen skyldes det ikke hamstring, men at svært mange arbeidere som kjører ut varer til de store kjedene er blitt rammet av det briten kaller en «plingdemi» (pingdemic).

Ansatte på matlagre unntatt

Torsdag ble det klart at arbeidere på supermarkedenes matlagre og i matproduksjon vil få unntak fra oppfordringen om isolasjon. De vil i stedet kunne teste seg daglig.

– Om du får et pling, burde du gå i isolasjon. Jeg vet det byr på utfordringer, og vi ser varsler om varemangel som vi følger med på. Men reglene er klare og jeg mener de bør følges, sa næringsminister Kwasi Kwarteng til BBC torsdag.

ØNSKER UNNTAK: Flere bransjer har ønsket å heller teste seg daglig enn å måtte isolere seg i ti dager. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Mens man først ventet at ansatte i 16 sektorer som helse, transport og energi ville få unntak, sier miljøvernminister George Eustice til Sky News fredag morgen at det kun er ansatte i matvare-leveringskjeden som vil bli unntatt. Enkelte nøkkelroller for økonomi og offentlige tjenester vil få delvis lettelse av isolasjonsretningslinjene.

Han sa han forsto at dette er frustrerende, men understreket behovet for å få kontroll på spredningsraten.

Venter ytterligere økning

Johnson har varslet at registrerte smittetilfeller kan stige ytterligere denne uken, etter at England mandag fjernet de fleste coronarestriksjonene.

Les også: Her feirer britene full gjenåpning

Foruten supermarkedkjeder som Iceland, som sliter med levering, har kioskkjeden Pret a Manger stengt 17 butikker og bensinstasjonskjeden BP stengt flere utsalgssteder som følge av bensinmangel.

– Slår ut om naboen har corona

Telegraph skrev forrige uke om anekdotiske varsler om at appen også kan gi utslag for folk som aldri har vært i kontakt med smittede, fordi blåtannsignalet kan registreres gjennom vegger.

Helsedepartementet og Johnsons talsperson har ifølge Independent avvist at dette er et problem for mange.

Flere mener «plingdemien» kun er et resultat den bratte økningen av registrerte smittede i Storbritannia etter spredningen av deltavarianten.

Ifølge BBC fungerer appen slik at den bruker blåtann-funksjonen til å avgjøre om mobilen din har vært innenfor to meter i minst 15 minutter med noen som senere tester positivt. Da blir du «plinget».

Dette medfører at du blir anbefalt, men ikke er juridisk pålagt, å gå i isolasjon i ti dager.

Også vaksinerte blir varslet om isolasjon, men dette frafaller 16. august.

VARSEL: Som norske Smittestopp, varsler NHS’ Test and Trace deg om du har vært i nærheten av en registrert smittet person. Foto: Martin Keene / PA Wire

26.826.748 millioner briter har lastet ned smittesporingsappen tilsvarende norske Smittestopp. En fersk undersøkelse fra YouGov antyder at rundt ti prosent av disse siden har slettet appen.

England og Wales har NHS’ Test and trace-app, mens Nord-Irland og Skottland har sin egen.

Lurer du på hva som skiller karantene og isolasjon? VG Forklarer: