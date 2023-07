TAKKER STOLTENBERG: President Joe Biden er fornøyd med generalsekretær Stoltenbergs stødige lederskap i forhandlingene om Sveriges Nato-medlemskap. Her er de to sammen under Natos toppmøte i Madrid i 2022.

Slik reagerer statsledere på Nato-ja

USAs president Joe Biden takker Jens Stoltenberg etter at Tyrkia ga Sverige grønt lys til Nato.

Kortversjonen Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir grønt lys til Sveriges NATO-medlemskap.

Huitfeldt, Gram og Solberg uttrykker også glede over nyheten, og trekker frem betydningen av Sverige i NATO for Norge, Norden og alliansen totalt.

USAs president, Joe Biden, uttrykker støtte for Sveriges NATO-medlemskap og er klar for å samarbeide med Erdogan og Tyrkia.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson bekrefter at de to nasjonene har inngått en ny sikkerhetspakt, inkludert samarbeid i kampen mot terror.

Det er uklart hvordan dette samarbeidet vil se ut i praksis, men det vil fortsette selv etter at Sverige er blitt medlem i NATO. Vis mer

Norges statsminister Jonas Gahr Støre ga på Twitter uttrykk for lettelse etter nyheten om at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan fremmer Sveriges Nato-søknad.

– Det er viktig, positivt og gledelig for Sverige, Norge, Norden og for Nato at svensk medlemskap i alliansen er avklart, etter enighet mellom Stoltenberg, Erdogan og Kristersson i kveld.

– Et samlet Norden i Nato vil gjøre alliansen sterkere og Norden tryggere, skriver statsministeren på Twitter.

– Det signalet bør Putin ta

På et pressetreff etter nyheten sprakk, sier Støre at han tror Tyrkias ja kan være et signal til Putin.

– Nato er en forsvarsallianse. Nato truer ingen og gir kollektiv beskyttelse til snart 32 medlemmer. Om hans hensikt var å splitte alliansen, har det motsatte skjedd. I sum er vi et sterkere og mer helhetlig Nato, og det signalet bør Putin ta, sier Støre til NTB.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har også kommentert nyheten:

– Sverige i Nato er viktig for Norge, Norden og hele alliansen, skriver hun på Twitter under et bilde av henne, Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Erna Solberg uttrykker glede og hyller Stoltenberg etter Nato-nyheten sprakk.

– Viktig for Sverige. Viktig for Europa. Godt jobbet, Jens Stoltenberg, skriver hun på Twitter

Statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Bjørn Arild Gram fulgte Jens Stoltenbergs Nato-tale via PC.

Biden: Klar for samarbeid med Erdogan

Også USAs president Joe Biden har uttrykt et ønske om å ratifisere Sveriges Nato-medlemskap, og takker Stoltenberg for god ledelse.

– Jeg ønsker uttalelsen fra Tyrkia, Sverige og Natos generalsekretær velkommen, inkludert forsikringen fra president Erdogan om at han vil sende medlemskapsprotokollen for Sverige til Tyrkias nasjonalforsamling for rask ratifisering, sier Biden i en uttalelse fra Det hvite hus mandag kveld.

– Jeg er klar for å samarbeide med president Erdogan og Tyrkia om å forbedre forsvar og avskrekking i det euroatlantiske området. Jeg ser også fram til å ønske statsminister Kristersson og Sverige velkommen som Natos 32. allierte land, sier Biden videre.

– Jeg takker også generalsekretær Stoltenberg for hans stødige lederskap, legger han til.

Opperetter sikkerhetspakt

Sveriges statsminister Ulf Kristersson er glad for at Erdogan nå har åpnet for Nato-medlemskap.

– Det har vært en god dag for Sverige, sier han.

De to har blitt enige om en ny sikkerhetspakt som blant annet inkluderer samarbeid i kampen mot terror.

– Dette er en langsiktig satsing fra Sveriges side. Dette er ikke bare noe vi gjør for å få medlemskap i Nato, sier han.

Hvordan samarbeidet vil se ut er ennå ikke avklart. Stoltenberg har også uttalt at sikkerhetspakten vil fortsette etter at Sverige er en del av Nato.

Tyrkia har tidligere anklaget Sverige for å beskytte medlemmer av Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK), som står på Tyrkias liste over terroristorganisasjoner.

Kristersson bekreftet at Tyrkias ønskede EU-medlemskap var tema under samtalen de hadde før Nato-møtet i Vilnius.

– Fra svensk side støtter vi fortsatt et tettere samarbeid mellom Tyrkia og EU. Det kan dreie seg om en modernisert tollunion og også visumspørsmål, sier han.

Tidligere mandag reagerte statsminister Jonas Gahr Støre på Tyrkias krav om EU-medlemskap, som kriterium for å godkjenne Sveriges Nato-søknad.