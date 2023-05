HVEM ER DE? Nå ber politiet og Interpol om hjelp til identifisere 22 kvinner. De mener med sikkerhet at de fleste av dem ble drept. Enkelte spor fører mot Norden.

Interpol ber om hjelp til å identifisere 22 drepte kvinner

Politiet går nå ut med opplysninger om 22 kvinner som ble funnet drept i Nederland, Belgia og Tyskland mellom 1976 og 2019. De vet ikke hvem noen av dem er.

Kortversjonen Interpol deler nå informasjon om 22 uidentifiserte kvinner som ble funnet drept i Nederland, Belgia og Tyskland i perioden 1976 til 2019.

De fleste av kvinnene led en voldelig død. Noen ble mishandlet eller sultet før de døde. En ble funnet brent i skogen.

Politiet sliter med å identifisere kvinnene. En teori er at de kan være fra andre land enn der de ble funnet.

Kripos bekrefter at de vil se nærmere på én av sakene. Vis mer

Det er første gang Interpol går ut med detaljer i såkalte «black notice black noticeInterpol-varsel til politiet når man ber om søk etter informasjon om uidentifiserte personer. Detaljene deles vanligvis ikke med offentligheten. »-saker.

Prosjektet «Identify Me» er et samarbeid mellom Interpol og nederlandsk, tysk og belgisk politi.







– De fleste av de 22 ofrene led en voldelig død og noen ble mishandlet eller sultet før de døde, sier Carina van Leeuwen og Martin de Wit i nederlandsk politi i en pressemelding.

Fredag opplyser Kripos til VG at de har sett informasjonen om alle de 22 sakene. De vil se nærmere på spesielt én av dem.

Trolig fra andre land

Etterforskere i de tre landene har samarbeidet for å analysere bevisene som kan identifisere de drepte kvinnene, men de har slitt med å finne ledetråder.

Flere av kvinnene ble funnet langs motorveier, i skoger og på parkeringsplasser.

Nå tror politiet at årsaken til at kvinnene ikke har blitt identifisert, kan være at de er fra andre land enn der de ble funnet.

– Det er mulig at likene ble dumpet i andre land for å hindre politiets etterforskning, ifølge nederlandsk politi.

Ifølge Interpol kan de ulike kvinnene ha vært mellom 13 til 55 år gamle da de ble drept.

Går ut med nye detaljer

Nå har Interpol gått ut med en liste som inneholder detaljer om kvinnene: fotografier av mulige identifiserende gjenstander som klær, smykker og tatoveringer, og i noen tilfeller nye ansiktsrekonstruksjoner. Alt i håp om å samle inn informasjon fra publikum.

– Kanskje publikum kommer til å kjenne igjen en spesiell ørering, eller et spesifikt klesplagg på en av kvinnene, sier Susan Hitchin, til BBC. Hun er koordinator for Interpols DNA-enhet.

Her er noen av sakene:

Kvinnen i teppet

1 / 5 GYLLENBLOND: Politiet lagde denne rekonstruksjonen av kvinnens ansikt i 2002. De mener kvinnen opprinnelig var mørk blond, men at hun hadde farget det gyllenblondt. HER BLE HUN FUNNET: Kvinnen var innrullet i et teppe da hun ble funnet av en person som var ute med båten sin, sommeren 2002. PYNTET SEG: Kvinnen hadde en ørering på hver side, samt en hårspenne formet som en sommerfugl. LÅ I TEPPET: Kvinnen ble funnet innrullet i dette teppet. Det er laget av polyamide, er 2x3 meter stort. I midten er det et fargerikt bilde, mens det har rød innramming rundt hele kanten. DYNETREKK: Kvinnen hadde også blitt rullet inn i plast og i dette tøystykket. Det stammer trolig fra et lyst dynetrekk med blomstermønster. forrige neste fullskjerm GYLLENBLOND: Politiet lagde denne rekonstruksjonen av kvinnens ansikt i 2002. De mener kvinnen opprinnelig var mørk blond, men at hun hadde farget det gyllenblondt.

En av sakene handler om en kvinne som ble funnet i havnen i Weser i Bremen i Tyskland 30. juli 2002. Politiet går ut fra at hun var mellom 22 og 35 år.

Kroppen ble funnet rullet inn i et laken, plastpose, noe tøy og et teppe. Hun ble funnet av privatpersoner i en fritidsbåt.

Det har ikke vært mulig å fastslå en dødsårsak, men kvinnen hadde skader på halsen.

I høyre øre hadde kvinnen en sølvøredobb med en rød stein. Politiet tror den ble produsert i Kharkiv i Ukraina i 1956, men den kan ha blitt kjøpt i et annet land. I venstre øre hadde hun en gullfarget øredobb med en mørk stein.

Politiet tror kvinnen fikk barn en gang mellom 1985 og 1999.

Kvinnen i kofferten

FUNNET I KOFFERT: Politiet har rekonstruert et bilde som viser hvordan kvinnen kan ha sett ut da hun var i live.

I 2005 ble en annen kvinne funnet i en koffert i en kanal ved et boligområdet i Schiedam i Nederland. Politiet antar at hun var mellom 16 og 22 år.

Kofferten fløt i kanalen en stund før en entreprenør i kommunen hentet den opp. Trolig hadde kvinnen vært død i to uker da hun ble funnet.

Kvinnen var kledd i en stor, blå joggebukse. Hun hadde en rød T-skjorte i størrelse S/M med ordet «Victory» trykket i hvit tekst foran.

Politiet tror kvinnen opprinnelig er fra Nord-Skandinavia, Polen eller Tyskland.

Kvinnen i kanalen

1 / 3 FANT RESTEN HER: Denne kofferten fløt i en kanal i Amsterdam høsten 1992. Innholdet var makabert. FLØT I KANALEN: En koffert (innringet) drev langs havnepromenaden i Amsterdam. I kofferten fant politiet deler av kroppen til en kvinne. forrige neste fullskjerm FANT RESTEN HER: Denne kofferten fløt i en kanal i Amsterdam høsten 1992. Innholdet var makabert.

En av sakene har fått navnet «Kvinnen i kanalen». Hun ble funnet 1. september 1992 i en kanal i Amsterdam.

Kvinnen regnes å være mellom 25 og 45 år da hun ble funnet.

Det var forbipasserende som først oppdaget to hender i kanalen. Da kanalen ble gjennomsøkt, fant politiet nedre del av to ben.

Senere ble en koffert med kvinnens torso funnet.

Kvinnen med blomstertatovering

1 / 3 TATOVERING: Kvinnen hadde en svært karakteristisk tatovering, men er fortsatt ikke identifisert. SKO: Interpol har også publiserte bilder av klærne til kvinnen med blomstertatoveringen – her skoene hennes. KLESPLAGG: Klærne til kvinnen med blomstertatoveringen. forrige neste fullskjerm TATOVERING: Kvinnen hadde en svært karakteristisk tatovering, men er fortsatt ikke identifisert.

En kvinnene ble funnet død i Belgia i 1992. Hun hadde blitt drept på voldelig vis.

Hun ble funnet liggende mot en rist i en elv i Antwerpen. Politiet så fort at hun hadde en svært karakteristisk blomstertatovering på venstre forarm. Rett under var ordet «R'NICK» skrevet.

Politiet anslår at kvinnen kan ha vært mellom 20 og 50 år gammel. Hun var ikledd en iøynefallende T-skjorte med merket «SPLINTER» skrevet over hele brystet, men politiet har aldri funnet ut av identiteten hennes.

Den brente kvinnen i skogen

1 / 4 NY REKONSTRUKSJON: En kvinne ble funnet brent i en skog i Tyskland. Politiet tror hun kan ha sett ut omtrent som dette da hun var i live. ELDRE REKONSTRUKSJON: Politiet lagde denne rekonstruksjonen av kvinnens ansikt i 1998. I dag tror de den nye rekonstruksjonen er riktigere. TANNPYNT: Politiet tror kvinnen hadde en stein som på bildet festet til høyre fortann, men at gjerningspersonen fjernet den etter drapet. Politiet har tegnet en linje som viser Hemecker Weg utenfor byen Altena, litt sør for Dortmund. Kvinnen ble funnet dette skogsområdet. forrige neste fullskjerm NY REKONSTRUKSJON: En kvinne ble funnet brent i en skog i Tyskland. Politiet tror hun kan ha sett ut omtrent som dette da hun var i live.

Mandag 2. juni 1997 ble en naken kvinne funnet i en skog i Altena-Bergfeld i Tyskland.

Noen hadde voldtatt og kvalt henne. Dagen før hun ble funnet, ble kvinnen satt fyr på i skogen. Politiet mener kvinnen ble flyttet, og at åstedet for drapet er et annet og ukjent sted.

Gjerningspersonen gikk langt i å fjerne identifiserende tegn på kvinnen:

Det var ikke mulig å ta fingeravtrykk. På en av fortennene hadde offeret trolig båret en diamantlignende stein på ca. to millimeter, men spor i limflaten tydet på at steinen ble fjernet etter drapet.

Kvinnen ved demningen

1 / 3 LÅ I VANNET: Bildet viser noen av eiendelene til kvinnen som ble funnet flytende utenfor grensebyen Froidchapelle. CYPRES-SKO: Kvinnen var iført sorte sko i størrelse 37,5, med vid og høy hæl. Merket er Cypres. FUNNET HER: Kvinnen ble funnet i innsjøen øverst i bildet, like i nærheten av demningen La Plate Taille i Belgia. forrige neste fullskjerm LÅ I VANNET: Bildet viser noen av eiendelene til kvinnen som ble funnet flytende utenfor grensebyen Froidchapelle.

En annen kvinne ble funnet like utenfor Froidchapelle, en liten landsby på den belgiske siden av grensen mot Frankrike. En dag tidlig i mai 1996 ble kvinnen funnet i en innsjø rett i nærheten av landets største demning, La Plate Taille.

Politiet tror kvinnen var mellom 25 og 35 år da hun ble drept.

De festet seg spesielt ved én detalj: Kvinnen var mellom 160 og 170 cm høy, men hennes venstre fot var to centimeter kortere enn den høyre.

