Ukraina har mottatt mye hjelp fra Vesten siden starten av invasjonen i februar i fjor, men president Zelenskyj har lenge vært tydelig på at de ukrainske styrkene trenger mer våpen.

Anklager Zelenskyj for å villede: − Motoffensiven går fremover

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier landet trenger mer tid før det kan starte motoffensiven mot Russland. Samtidig påstår den russiske Wagner-sjefen at den allerede er i gang.

Den mye omtalte våroffensiven kan fort bli avgjørende for krigen og endre frontlinjer som har vært fastlåst i flere måneder.

Men fortsatt venter Ukraina på vestlig støtte som er nødvendig for å klare nettopp dette, ifølge Zelenskyj.

– Så vi må vente. Vi trenger fortsatt litt tid. Vi ville mistet mange folk, og det mener jeg er uakseptabelt, sier han til BBC.

I intervjuet sier presidenten at ukrainske styrker, flere av dem trent av Nato-land, er «klare», men at militæret fortsatt «trenger noen ting», som pansrede kjøretøy.

Men grunnleggeren av det russiske leiesoldatselskapet Wagner-gruppen, tror ikke på den ukrainske presidenten. Han anklager ham for å villede.

– Ukrainas mottoffensiv går fremover i full fart, sier Jevgenij Prigozjin, ifølge Reuters.

Siden august har russiske styrker, anført av leiesoldatene i Wagner-gruppen, forsøkt å ta kontroll over Bakhmut.

– Ukrainske enheter har begynt sitt motangrep og nærmer seg Bakhmut fra flankene, sier Wagner-toppen.

Han innrømmer også at ukrainske militæroperasjoner «dessverre har hatt noe suksess».

KRASS KRITIKK: Wagner-topp og «Putins kokk» Jevgenij Prigozjin.

Hard skyts fra «Putins kokk»

Wagner-toppen har over tid rettet beinhard kritikk mot Russlands militære lederskap. Gjentatte ganger har han gått offentlig ut og etterlyst ammunisjon.

De siste dagene har han også truet med å trekke sine Wagner-soldater helt ut av Bahkmut dersom de ikke får levert mer.

Tirsdag, mens russerne feiret den store «Seiersdagen» til minne om seireren over Nazi-Tyskland i 2. verdenskrig, truet Prigozjin Putin med å fortelle sannheten om fronten i Ukraina-krigen.

– I stedet for å slåss, har vi intriger hele tiden. Vi har et intrigerdepartement i stedet for et forsvarsdepartement, freste Prigozjin senest onsdag.

Han hevdet også at russiske styrker hadde forlatt sine poster. Det mener han hadde kostet dem kilometer med fremgang. Han sa at det regnes som forræderi å forlate sine stillinger.

Ukrainske Pravda skriver at dets lands militære bekrefter at russiske styrker har flyktet fra Bakhmut.

Sier sanksjoner virker

De siste ukene har ukrainske myndigheter forsøkt å senke forventningene om et gjennombrudd i krigen.

Til BBC sier Zelenskyj likevel at han tror ukrainske styrker kan gjenvinne landområder okkupert av Russland.

– Vestlige sanksjoner har hatt stor innvirkning på den russiske forsvarsindustrien, med uttømte rakettlagre og mangel på artilleri. De har fortsatt mye på lager, men vi ser allerede at de har redusert angrepene per dag i noen områder.

I dag er omtrent en femdel av Ukraina under russisk kontroll.