Skeive turister ønskes velkommen til Saudi-Arabia: − Umiddelbart skeptisk

Saudi-Arabia har oppdatert turistnettsiden sin, og ønsker nå LHBT-turister velkommen.

«– Er LHBT-turister velkommen på besøk i Saudi-Arabia?

– Alle er velkomne til å besøke Saudi-Arabia, og besøkende blir ikke bedt om å utlevere slike personlige detaljer.»

Dette står nå på spørsmål-og-svar siden til visitsaudi.com.

– Jeg var umiddelbart skeptisk til dette: Hva betyr det at skeive turister kan komme på besøk? Vi i Salam mener at dette gjelder vestlige turister, sier Thee Yezen Al-Obaide, talsperson for Salam Norge Salam NorgeNorsk interesseorganisasjon for skeive med muslimsk bakgrunn..

Al-Obaide, som kom til Norge fra Irak da han var 18 år gammel, er selv både troende muslim og homofil.

Han tror invitasjonen fra saudiske turistmyndigheter er et forsøk på å finpusse landets omdømme internasjonalt.

AKTIVIST: Thee Yezen Al-Obaide

– Som homofil muslim, og en profilert LHBT-aktivist, tror jeg at jeg hadde blitt arrestert dersom jeg hadde dratt til Saudi-Arabia. Mye fordi jeg ser ut som en saudier.

Forskjellige regler

Han trekker fram at opplevelsen til en homofil hvit person på besøk, antageligvis hadde vært annerledes enn opplevelsen til en homofil saudier.

– En europeer kan gå fritt i landet, men kan jeg det? Uttalelsen tar kun stilling til turister, sier han.

Hvordan skeive i lokalbefolkningen skal behandles, nevnes ikke.

– Uttalelsen gjelder vestlige turister med privilegier, som allerede hadde mulighet til å reise til og fra landet. Dette gjelder ikke lokalbefolkningen.

– Myndighetene sier utad at skeive kan komme, men de aksepterer ikke sine egne skeive, sier han.

Ifølge Al-Obaide er Saudi-Arabia ett av to land i Midtøsten som nå driver homonasjonalisme homonasjonalismeBetyr å offentlig gå ut med støtte til LHBT-personer for å bedre internasjonalt omdømme.. Det andre er Israel.

– Fra Israel hører jeg mye snakk om Tel Aviv-Pride. Men sittende regjering i Israel er uttrykt homofobiske, sier Al-Obaide.

Satser på turisme

Charlotte Lysa er postdoktor ved institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.

Hun forklarer at Saudi-Arabia er i ferd med å bygge ut en turistsektor, der de også ønsker å tiltrekke seg vestlige turister.

– Det er ganske åpenbart at denne beskjeden kommer i forbindelse med turistsatsingen. Det har jo ikke kommet en slik melding fra andre myndigheter, sier hun.

Charlotte Lysa er postdoktor ved institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.

Også Lysa tror at invitasjonen er et forsøk på å endre landets omdømme internasjonalt. Samtidig påpeker hun at det ikke er gitt eksplisitt aksept for homofili på nettsiden.

– Det Saudi-Arabia proklamerer her, er en slags «don’t show, don’t tell» holdning. Du må gjerne komme, men det innebærer at du aktivt må skjule identiteten din og hvem du er.

Opp for tolkning

Ifølge Lysa bedriver ikke saudiske myndigheter utbredt forfølgelse av skeive i landet. Forbud mot homofili er heller ikke eksplisitt nedfelt i loven.

– Slike spørsmål er opp til dommere i landet å avgjøre, og de tolkes da opp mot religiøse regler. Den absolutt dominerende tolkningen er at homofili er forbudt. Det er det ingen tvil om, sier hun.

Både Lysa og Al-Obaide trekker frem at det saudiske samfunnet har et svært problematisk syn på homofili. Dermed er skeive saudiske statsborgere og arbeidsmigranter i en mer sårbar situasjon en turister, ifølge dem.

– Som troende muslim er jeg skeptisk til endringer som kommer med pisk. De progressive endringene i senere tid har blitt tvunget igjennom av kronprins Mohammed bin Salman Al Saud. Er du ikke enig med dem, blir du satt i fengsel.

– Hva sier det om demokratiet i samfunnet? Med det sagt, håper jeg at dette er en utvikling som vil smitte over på samfunnet over tid, sier Al-Obaide.

