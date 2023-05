VERVER: En plakat på en t-banestasjon i Moskva reklamerer for frivillig verving til militæret.

Britisk etterretning: Lokker migranter til frontlinjen

Arbeidet med å nå målet om 400.000 frivillige soldater til Russlands hær pågår fortsatt, skriver britene i en etterretningsoppdatering.

Kortversjonen Russland jobber med å nå målet om 400.000 frivillige soldater til militæret.

Britiske etterretning rapporterer at rekrutteringen målrettes mot migrantarbeidere.

Migranter får ifølge britene tilbud om høy månedslønn, signeringsbonus og raskt statsborgerskap.

Disse rekruttene kan bli sendt til frontlinjen i Ukraina hvor dødstallene er høye.

Russiske myndigheter velger trolig en slik «frivillig» modell for å minimere motstand i landet. Vis mer

– Myndighetene vil nesten sikkert søke å forhindre en ny åpenbar tvangs­mobilisering så lenge det er mulig, for å minimere motstand i landet, heter det fra det britiske forsvars­departementet i en oppdatering på deres etterretning.

Rekrutteringen går nå målrettet mot migrantarbeidere i Russland, skriver britene.

De hevder militæret oppsøker moskeer og immigrasjonskontorer for å verve folk til krigen i Ukraina.

Les også De døde for Putin Kontrakten med militæret kostet Aleksandr (21) livet. – Han hadde et så ungt og vakkert ansikt, sier en av hans slektninger.

I tillegg til lovnader om signeringsbonuser og høye lønninger, blir migranter tilbudt et «fast track» til russisk statsborgerskap, hevder de.

– Den høye månedslønnen og signerings­bonusene vil lokke noen migrantarbeidere til å verve seg. Disse rekruttene blir trolig sendt til frontlinjen i Ukraina, der skade- og dødstallene er ekstremt høye, skriver britene.

NYTT YRKE?: Denne plakaten reklamerer for verving til militærtjeneste, med påskriften «Vårt yrke er å forsvare fedrelandet», skriver EPA.

I mars virket britenes etterretning å bekrefte det uavhengige russiske medier allerede hadde meldt:

Russland forbereder å hente inn 400.000 nye soldater.

Britene viste til russiske medieoppslag, som de mener pekte på at myndighetene forbereder en ny rekrutteringskampanje.

– Russland presenterer kampanjen som noe rettet mot frivillige profesjonelle, i motsetning til en ny obligatorisk mobilisering, skrev britene i mars.

Les også Prigozjin: – Vi er lovet nok ammunisjon Siste nytt i «Prigozjin-saken»: Nå sier Wagner-sjefen at han er lovet ammunisjon og våpen til å fortsette kampene i…

De mente at det var en realistisk mulighet for at disse linjene vil fremstå uklare i praksis, og at regionale myndigheter ville presse menn til å melde seg for å møte kvotene.

– Russiske myndigheter har trolig valgt en såkalt «frivillig» modell for å dekke opp personell­mangelen for å minimere motstand i eget land.

– Det er høyst usannsynlig at kampanjen vil tiltrekke seg 400.000 ekte frivillige. Samtidig handler Russlands gjenoppbygging av kampmakt i Ukraina om mer enn kun folk; Russland trenger mer våpen og militært utstyr enn de har tilgjengelig nå, skriver britene.

USA hevdet forrige uke at 20.000 russiske soldater er drept og 80.000 såret bare siden begynnelsen av desember. Disse tapene handler i stor grad om slaget om Bakhmut – som fortsatt pågår.

Den norske E-tjenesten har tidligere estimert at Russland totalt har tapt 200.000 soldater siden krigens start.