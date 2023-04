SAKSØKER: Den tidligere Elle-journalisten E. Jean Carroll (i midten) på vei inn i domstolen i Manhattan tirsdag.

Rettssak om voldtektsanklager mot Trump i gang

USAs tidligere president Donald Trump er av skribent E. Jean Carroll anklaget for en voldtekt på 1990-tallet.

Kortversjonen E. Jean Carroll (79) anklager USAs tidligere president Donald Trump (76) for voldtekt på 1990-tallet i et prøverom på varemagasinet Bergdorf Goodman i Manhattan.

Anklagene kom frem i et utdrag av Carrolls bok publisert i 2019.

Trump nekter for anklagene og har kalt dem «svindel» og «løgn».

Carroll krever erstatning og at Trump trekker uttalelser om henne.

Carrolls advokat Shawn Crowley mener bevis vil vise at Trump har løyet.

Trumps advokat Joseph Tacopina mener Carrolls historie er «utrolig» og mangler konkrete bevis.

Rettssaken begynte tirsdag, og Trump har sagt at han ikke vil møte opp. Vis mer

Carroll (79) møtte tirsdag opp i rettssalen i en føderal domstol på Manhattan.

Hun har anlagt søksmål mot Trump (76) og anklaget ham for å ha voldtatt henne i et prøverom på varemagasinet Bergdorf Goodman på Manhattan sent i 1995 eller tidlig i 1996.

Hennes versjon er at Trump ba om hjelp for å kjøpe en gave til en annen kvinne, men «manøvrerte» henne inn i et prøverom der voldtekten angivelig skjedde.

Trump har gjentatte ganger nektet for at det har skjedd, og har blant annet sagt at han ikke kan ha gjort det, da Carroll «ikke er hans type».

Anklagene fra Carroll kom frem i et utdrag av boken hennes som ble publisert i 2019.

I RETTEN: Carroll har saksøkt Donald Trump for en voldtekt som hun sier skjedde i New York på midten av 1990-tallet.

I et innlegg den tidligere presidenten skrev på plattformen Truth Social Truth SocialTruth Social er et sosialt medium opprettet av Trump Media & Technology Group, som ble dannet i 2021 av Donald Trump. Hensikten var å være et alternativ til Twitter og Facebook, hvor Trump inntil nylig var utestengt. i oktober i fjor, kalte Trump anklagene for «svindel» og «løgn».

Carroll krever erstatning, og at han trekker uttalelsen fra oktober i fjor, skriver CNN.

Dette er ett av to søksmål to søksmål I 2019 saksøkte hun ham for ærekrenkelser etter at han kalte påstandene hennes om voldtekt for løgn. Den saken er fremdeles til behandling i rettssystemet.den tidligere skribenten har reist mot Trump.

Kaller det «utrolig»

Tirsdag ble juryen valgt ut, og de to advokatlagene fikk holde sine innledningsforedrag.

Carrolls advokat Shawn Crowley sa til juryen at den tidligere presidenten har løyet om henne, skriver The New York Times.

– Bevisene vil vise at han har fortalt løgn etter løgn i denne saken, sier Crowley.

Advokaten avslutter med å minne juryen på hvilke anklager de nå skal vurdere – nemlig påstand om mishandling, og ærekrenkelse.

– Mishandlingen er hva som skjedde i det prøverommet i Bergdorf Goodman. Det andre er skaden Mr. Trump gjorde på Ms. Carrolls rykte og gode navn.

Les også Trøbbel for DeSantis: Trump øker ledelsen OREM (VG) Etter stor optimisme rundt Ron DeSantis som republikanernes neste presidentkandidat, har guvernøren nå havnet…

Trumps advokat Joseph Tacopina sier på sin side at han vet folk har sterke følelser om Trump, og ber juryen legge dem til side.

Han kaller også Carrolls historie om hva som skjedde på 90-tallet er «utrolig», og at det ikke finnes noe konkret bevis for at det har funnet sted.

Tacopina foreslår videre at Carroll kan ha hatt politiske eller øknomiske baktanker med anklagene mot Trump.

Ba om utsettelse

Søksmålet fra Carroll er bare én av mange rettslige problemer for Trump som er i ferd med å kulminere. Han er allerede tiltalt for en rekke finansielle lovbrudd i New York.

Tidligere i april ble det kjent at Trumps advokater hadde bedt en dommer om å utsette behandlingen av Carrolls søksmål.

Årsaken var at de ønsket at klimaet rundt Trump skulle få «kjøle seg ned» etter den voldsomme medieoppmerksomheten tiltalen skapte, skriver CNN.

De fikk derimot ikke medhold, og den sivile rettssaken startet tirsdag.

VIL IKKE: USAs tidligere president Donald Trump vil ikke møte i retten i New York når anklagene om voldtekt skal behandles av en Manhattan-domstol denne uken.

Vil ikke møte

Trump har sagt at han ikke kommer til å møte opp, mens Carroll har sagt at hun vil være til stede i rettssalen hver dag.

Carrolls advokater har gjort det klart at de har ingen intensjoner om å be ham vitne, men kan han komme til å vitne for sitt eget forsvar, skriver NYT.

Han avga en forklaring om voldtektsanklagene fra Carroll i 2022, etter flere forsøk på utsettelse.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post