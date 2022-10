Sir Väs fremdeles på rømmen

Kongekobraen Sir Väs (4) som lørdag ettermiddag rømte fra sitt nye hjem i Skansenakvariet, er fremdeles på rømmen. Ingen har sett han siden.

Fire slangeeksperter jobber dag og natt med å lokalisere den slu utbryteren.

Jonas Wahlström på Skansen-Akvariet sier til VG at de dessverre ikke har funnet rømlingen enda, men fortsetter å lete videre.

Den unge rømlingen er antatt å være stengt inne i Akvariehuset, og Skansenakvariets ansatte forsikrer publikum om at den slibrige utbryteren ikke kan komme seg ut.

– Den kommer ikke ut. Det er ikke mulig. Og hypotetisk sett hvis slangen skulle klare det, ville den ikke klart å overleve høstkulden, sier Skansen-profilen Jonas Wahlström til Aftonbladet.

OVERLEVER IKKE KULDEN: Jonas Wahlström driver Skansen-Akvariet sammen med datteren Ana. Wahlström sier til Aftonbladet at Sir Väs ikke vil overleve høstkulden hvis han skulle komme seg ut.

Det er derimot ulike meninger om kongekobraen kan overleve i den svenske høstkulden.

Tom Arnbom, dyreekspert i WWF, mener den kan overleve i det fri i flere måneder.

– Kongekobraen overlever i fem plussgrader. Den overlever nok en hel høst, sier Arnbom til Aftonbladet.

Han forteller at kongekobraen finnes i land over hele verden og at den overlever lenge uten mat.

#SirVäs

Slangen har fått stor oppmerksomhet også i sosial medier og har fått sin egen emneknagg på Twitter: #sirväs.

Mens flere uttrykker sin uro for at en giftig kongekobra er på rømmen i Stockholm, er det andre som engasjerer seg kreativt i slangens lille eventyr.

Blant annet er det noen som foreslår å skrive en barnebok om Sir Väs’ eventyrlige flukt.

– Hvem skriver manus til den søte barnefilmen om slangen Sir Väs som rømmer fra Skansen?

Mens andre heier på Sir Väs’ flukt, og mener at kongekobraen belyser viktigheten av samtykke. Rømlingen ble nemlig flyttet til det nye terrariet for å pare seg med en hunnslange.

Men i stedet for å forsøke å sjarmere hunnene, flyktet han.

Houdini

Den listige slangen var nyinnflyttet i terrariet da han snek seg ut gjennom en taklampe. Sir Väs fant en armatur i taket der han dyttet opp lampen og krøp ut i frihet.

Det var på grunn av at akvariet har gjort en endring fra vanlige lyspærer til lavenergilamper at Sir Väs kunne klemme seg gjennom uten at det ble for varmt for rømlingen.

Til Aftonbladet sier Wahlström at Sir Väs har byttet navn til Houdini etter den utrolige flukten.

Wahlström forsikrer om at når Sir Väs blir funnet, vil han bli tatt med tilbake til sitt gamle terrarium, der han ikke vil ha mulighet til å dra ut på nye eventyr.

PSSST! Du lurer kanskje på hvorfor slangen har fått navnet Sir Väs? I Disney-filmen om Robin Hood fra 1973 heter slangen Sir Hiss på originalspråket – på svensk Sir Väs.