Statsminister Mette Frederiksen får en svært komplisert politisk situasjon i fanget, ifølge valgdagsmålingene.

Ikke flertall for noen av blokkene i Danmark – Lars Løkke Rasmussen på vippen

Valgdagsmålingene til DR og TV 2 i Danmark tyder på at verken rød eller blå blokk får flertall i Folketinget. Partiet Moderaterne sitter på vippen.

NTB

Valgdagsmålingen til DR viser at Socialdemokratiet blir største parti med 23,1 prosent, ned 2,8. Venstre blir nest største på 13,5, men faller med det med 9,9 prosent. Splitter nye Moderaterne ender på 9,3 prosent, og blir fjerde største parti i sitt første valg.

De fem partiene som utgjør rødgrønn side får 85 mandater på DRs måling, mens de seks borgerlige partiene får 73. Moderaterne får 17 mandater. Flertallet ligger på 90 mandater.

Moderaterne, som ledes av tidligere Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen, har blitt valgkampens store overraskelse i Danmark. De kjemper primært for en bred regjering med partier fra begge blokker. På TV 2s måling blir de til og med tredje største parti.

Socialdemokratiets dårligste valg på over 100 år

TV 2s valgdagsmåling viser Socialdemokratiet på 25,1 prosent, og Venstre på 13,8. Moderaterne får der 9,3 prosent og blir tredje største parti. Rød blokk får 86 mandater, blå blokk 72, mens Moderaterne får 17 mandater.

Tross at de fortsatt er overlegent størst, tyder valgdagsmålingene på at Socialdemokratiet gjør sitt dårligste valg på over 100 år. Sist partiet kom under 23,1 prosent var i 1915. For Venstre vil et valgresultat i tråd med det målingene antyder være det dårligste siden 1988.

Det er ikke mulig for noen enkelt blokk å danne flertall i Danmark, ifølge valgdagsmålingene.

Et annet usikkerhetsmoment har vært skjebnen til Alternativet og Dansk Folkeparti, som begge har svevet rundt sperregrensen på 2 prosent. Begge ligger an til å komme inn, ifølge begge valgdagsmålinger.

– Det kan man kalle bestått, vel, er den lakoniske reaksjonen fra DFs nestleder René Christensen overfor nyhetsbyrået Ritzau.

Storseier for Liberal Alliance

I tillegg til Moderaterne gjør de to borgerlige partiene Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne svært gode valg.

Liberal Alliance går fra 2,3 prosent ved forrige valg til å bli nest størst i blå blokk, med 9 prosent i DRs meningsmåling. Nystiftede Danmarksdemokraterne, som ledes av den riksrettsdømte tidligere innvandringsministeren Inger Støjberg, kaprer 6,9 prosent på samme måling.

Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen får en viktig rolle etter det danske valget.

På rødgrønn side har Socialistisk Folkeparti god grunn til å juble. SF blir tredje største parti med 9,6 prosent, fram 1,9.

Stor skuffelse for Konservative Folkeparti

Verre har valget gått for Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Dansk Folkeparti ble nest største parti i 2015-valget, men har ramlet helt ned til 2,5 prosent i DRs måling. Radikale Venstre er direkte ansvarlig for at valget ble utskrevet, men blir ikke belønnet av velgerne for å ha krevd nyvalget. De blir nesten halvert, med en oppslutning på 4,7 (ned 3,9).

Ikke minst vil Konservative Folkeparti måtte betrakte valgdagsmålingen som en skuffelse. Gjennom valgperioden har de i perioder vært størst på borgerlig side, og partileder Søren Pape Poulsen lanserte seg som statsministerkandidat. De ligger imidlertid an til å få et dårligere resultat enn sist. DRs måling viser at partiet kun får 5,5 prosent av stemmene, ned 1,1.