West Midlands police

21 dømt til 145 års fengsel: «Skrekkelig overgrepskatalog»

Kvinner og menn i alle aldre er nå dømt i en av de største barneovergrepssakene England har sett.

En engelsk domstol har dømt 21 personer til fengsel for alvorlige seksualforbrytelser mot barn.

Det skriver The Guardian og en rekke britiske tabloidaviser.

Etterforskningen avslørte «en skrekkelig katalog av seksuelle overgrep» mot syv barn.

Politiet i West Midlands West MidlandsEn region i England. Birmingham er største by. kaller saken for en av de største sakene de har etterforsket.

– Syv barn har blitt utsatt for forferdelige og ondskapsfulle overgrep, ikke bare fysisk, men også psykisk, sier Paul Drover fra politiet.

Han sier han er svært imponert over barna som har turt å fortelle sine opplevelser.

Daily Mail skriver at overgrepene foregikk over nesten et tiår. Etterforskningen skal ha blitt igangsatt etter at et av barna var på sykehus, og noen meldte fra om bekymringsfulle forhold.

Den lengste straffen ble gitt til James Evans (38). Han ble funnet skyldig i 20 lovbrudd og fengslet på livstid, med en minimumstid på 18 år.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post