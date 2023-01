Den høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan tenkte på Koranen utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm lørdag.

Erdogan-rådgiver om Sveriges Nato-søknad: − Permanent stans

Tyrkia har stoppet all videre behandling av Nato-søknadene fra Sverige og Finland, ifølge president Erdogans sjefsrådgiver.

Mandag sa president Recep Tayyip Erdogan at Sverige ikke kunne vente videre støtte fra Tyrkia til sin Nato-søknad, etter koran-brenningen utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm søndag.

– De som tillater slik blasfemi foran vår ambassade, kan ikke lenger vente vår støtte for sitt Nato-medlemskap, sa Erdogan etter et regjeringsmøte mandag.

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto sier tirsdag at han tror det blir noen ukers pause i trepartsforhandlingene mellom Tyrkia, Sverige og Finland.

Permanent stans

Men det avviser İlnur Çevik overfor VG. Han er sjefsrådgiver i president Erdogans stab og medlem av presidentens utenriks og sikkerhetspolitiske råd:

– Det vil ikke skje noe mer i saken. Det er permanent stans, sier han på telefon fra Ankara.

– Er dette med bakgrunn i koran-brenningen i Stockholm?

– Det er et resultat av Sveriges negative holdning overfor Tyrkia over lang tid. Helgens hendelse kom på toppen av en rekke andre problemer. De lar PKK-terrorister marsjere i sine gater, og de nekter å returnere folk som Tyrkia har begjært utlevert, sier president-rådgiveren.

– Hva skal til nå for at Tyrkia skal gjenoppta behandlingen av medlemskapsavtalen?

– Det kan jeg ikke svare på, sier han.

– Kan Finland regne med Tyrkias godkjenning, dersom de ønsker å fremme sin søknad uavhengig av Sverige?

– Det er ikke opp til meg å svare på. Men problemet for Tyrkias del er Sverige, sier Çevik til VG.

STOPP: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan tok offentlig avstand fra koran-brenningen i Stockholm, da han talte etter et regjeringsmøte i Ankara mandag.

Finland: Ingen plan B

Tyrkia hadde invitert Sveriges forsvarsminister Pål Jonsson til Ankara senere denne uken. Men besøket ble brått avlyst fra Tyrkias side da det ble kjent at Sverige ikke ville hindre at den dansk-svenske høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan skulle brenne Koranen utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm.

Den finske utenriksministeren sa tirsdag morgen i et intervju med den finske TV-stasjonen YLE at Finland må «vurdere situasjonen» hvis det viser seg at Sveriges søknad blir stående og stampe i lang tid framover.

Dette ble tolket som det første signalet om at Finland eventuelt vil gå alene inn i Nato fordi prosessen med Sverige drar ut i tid.

Men noen timer senere hadde Pekka Haavisto ombestemt seg. I mellomtiden hadde han også snakket med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, som er i Berlin:

– Finlands linje er ikke endret, sa Haavisto.

– Det finnes ingen plan B, la han til.

INGEN PLAN B: Utenriksminister Pekka Haavisto holdt pressetreff i det finske parlamentet tirsdag.

Nato-prioritet

Stoltenberg hadde dette å si om den svensk-finske medlemskapsprosessen tirsdag formiddag i Berlin:

– Finlands og Sveriges medlemskap er en prioritet for alliansen. Begge land sitter allerede ved Natos bord og er tett integrert i våre politiske konsultasjoner og militære aktiviteter. Jeg ser fram til deres fulle inntreden i Nato, som er i alles interesse, sa han.