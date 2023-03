KLAR TALE: Erdogan i parlamentet onsdag. – Ingen ære til dem som kommer med tomt snakk, sa han, og lovet å avholde valget som planlagt.

Erdogan lover å «gjenreise Tyrkia»: − Raseriet er enormt

President Recep Tayyip Erdogan har styrt Tyrkia i 20 år. For å holde på makten, lover han å bygge landet etter jordskjelvet. Men mange velgere gir ham skylden for at katastrofen ble så stor.

2003: Erdogan blir statsminister i Tyrkia. Året før hadde hans parti AKP vunnet en overveldende seier i valget.

Den gang var befolkningen rasende på den forrige regjeringen, som ble beskyldt for å ha sviktet ofrene for et jordskjelv i 1999, som kostet over 17.000 mennesker livet.

I tillegg var økonomien skakkjørt.

2023: Erdogan stiller til gjenvalg som president. Samtidig er befolkningen rystet etter det ødeleggende jordskjelvet, som har kostet minst 50.000 menneskeliv.

Og den tyrkiske økonomien er igjen i dyp krise.

– Man får en følelse av at historien gjentar seg, men denne gangen retter misnøyen seg mot Erdogan, forklarer den tyrkiske mediekommentator Gürkan Özturan til VG.

Info Dette er Erdogan – Tyrkias sterke mann Recep Tayyip Erdogan (69) var en av grunnleggerne av partiet Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP), som vant valget i 2002.



Før det var Erdogan borgermester i storbyen Istanbul for et islamistisk parti.



Han var Tyrkias statsminister fra 14. mars 2003 til 28. august 2014, og har styrt som president siden.



Han vant et omstridt presidentvalg i 2018. Både det valget, og en folkeavstemning året før, ble kritisert for å ikke være fritt og rettferdig Vis mer

I JORDSKJELVOMRÅDET: Erdogan i Kahramanmaraş noen dager etter jordskjelvet.

Holder på valgdato

Etter katastrofen er det blitt spekulert i om Erdogan kom til å utsette valget. Men Erdogan holder fast på at valget skal holdes 14. mai, skriver den tyrkiske avisen Hürriyet.

– Tiden nærmer seg. Det tyrkiske folket vil gjøre det som trengs den 14. mai. Ingen ære til dem som farer med tomt snakk, sier Erdogan onsdag.

Valget på ny nasjonalforsamling og president var i utgangspunktet ventet å bli avholdt i juni, men i januar kunngjorde Erdogan at det skal holdes i mai.

– Det er stor usikkerhet knyttet til gjennomføringen av valget. Rundt 200.000 er savnet. Millioner er hjemløse, mange av dem er flyttet på internt i Tyrkia. Hvor skal de stemme? Hvordan skal opptellingen gjennomføres? Det er mange ubesvarte spørsmål, påpeker Özturan.

LAGT I GRUS: Store deler av byen Kahramanmaraş, og flere titalls små og store byer, må bygges opp igjen fra grunnen.

Byggeforskriftene sviktet

Ett av Erdogans største problemer er at byggeforskrifter han selv har innført åpenbart har sviktet.

Under reportasjereiser i de to hardest rammede byene, Antakya og Kahramanmaraş, ble VG vitne til hvordan nye bygninger som skulle ha vært sikret mot jordskjelv, hadde smuldret opp og kollapset som korthus.

Det var sand i betongen, har rapporter avdekket. Andre steder er det ikke brukt armeringsjern.

Før valget i 2018, der Erdogan vant og fikk utvidet makt, ga AKP-regjeringen utbyggere muligheten til å kjøpe seg til unntak fra forskriftene.

Målet var å få fortgang i nybygging. Det har endt i tragedie.

Styrer mediebildet

Da VG snakket med overlevende i Kahramanmaraş, som fortvilet lette etter savnede slektninger i kaoset av død og ødelagt betong, var sinnet stort mot regjeringen.

– Raseriet er enormt. Enda større nå enn etter 1999, fordi omfanget er så mye større. I to tiår er vi blitt lovet at byggestandarden er bedre, og at nødresponsen ville være bedre, forklarer Özturan.

– Samtidig har Erdogan full kontroll over mediene. De setter søkelys på det regjeringen faktisk får til, og overser alle svakhetene, utdyper han.

Erdogan har selv besøkt de rammede områdene og snakket med skadde på sykehusene.

Noen av mirakelbabyene, nyfødte som ble reddet ut av ødelagte bygninger, ble fraktet med hans fly til hovedstaden.

PÅ SYKEHUS: Erdogan og kona Emine, holder en baby reddet fra ruinene, på et sykehus i Istanbul.

Lover gjenoppbygging

Erdogans valgkampanje vil fokusere på at han er rett mann til å gjenreise landet, skriver nyhetsbyrået Reuters.

I en tale til sine egne parlamentarikere, holdt onsdag, sier Erdogan at nye byggeforskrifter igjen skal innføres.

Men han lover også å gå betydelig lengre. Nye byer skal bygges opp som skal være motstandsdyktige mot jordskjelv. Planen kalles «Tyrkias risikoskjold».

Erdogan ber opposisjonen støtte opp om det, men leder for det største opposisjonspartiet CHP, Kemal Kilicdaruglo, har flere ganger lagt skylden på Erdogan for omfanget av katastrofen.

– Opposisjonen vil bruke jordskjelvet mot Erdogan, mens han vil forsøke å vise velgerne at han den eneste som kan rydde opp, sier Özturan.

MEDIEKJENNER: Gürkan Özturan drev tidligere den uavhengige nettavisen Dokuz 8 i Tyrkia. Nå jobber i pressefrihetsorganisasjonen MFRR i Tyskland, og følger med på mediebildet i hjemlandet.

Den tyrkiske eksperten, som følger utviklingen i hjemlandet fra eksil i Tyskland, påpeker at åtte av de elleve provinsene som er rammet, var områder der Erdogans parti fikk flertall sist.

– Det blir interessant å se hvordan de stemmer nå.

Opposisjonen, en allianse av seks partier, har foreløpig ikke landet på en presidentkandidat.

De forhandlingene begynner torsdag, skriver Hürriyet.

En av de mest populære kandidatene er borgermesteren i Istanbul, Ekrem Imamoglu, men han kan bli hindret av en politisk motivert tiltale for myndighetsfornærmelse.

Da Erdogan vant valget første gang, kom han også fra vervet som borgermester i Istanbul, og hadde selv sonet en politisk motivert fengselsdom som skulle holde ham ute av politikken.

– Det er enda et tilfelle av at «historien gjentar seg», men det er ikke nytt. I flere år har man sammenlidgnet Imamoglu og Erdogan. Men jeg tror ikke Imamoglu stiller nå, det er kanskje for tidlig for ham å bli president, tror Özturan.

PS: En tyrkisk meningsmåling tyder på at det ikke er store utslag i hvordan folk vil stemme etter jordskjelvet. Men det er stor usikkerhet til hvor korrekt denne er.