BESØKTE MASSEGRAV: Japans statsminister Fumio Kishida viste respekt for ofrene etter massakren i Butsja

Mener Japan-besøk var beskjed til Kina

Japans statsminister ble historisk da han besøkte Ukraina samtidig som Xi Jinping smilte med Putin i Moskva.

Det har havnet litt i skyggen av de to autoritære ledernes møter i Moskva, Japans statsminister Kishidas besøk i Ukraina.

Kishida ble historisk som den første japanske lederen som har besøkt en krigssone siden 2. Verdenskrig.

President Zelenskyj beskriver Kishida som en sterk forsvarer for verdensordenen og en god venn av Ukraina.

Japan har et pasifistisk syn, og støtter dermed ikke Ukraina med våpen. Men landet har bidratt med over syv milliarder dollar i humanitær hjelp, og tatt i mot 2000 ukrainske flyktninger på tross av landets strenge innvandringspolitikk.

I motsetning til Kina, som ikke har fordømt Russlands folkerettsstridige invasjon av nabolandet, har Japan vært tydelige fra dag én.

Kishidas besøk samtidig med Xi Jinpings statsbesøk i Russland har imidlertid større betydning enn det å vise støtte til Ukraina mener eksperter.

FULL STØTTE: Japans statsminister Kishida i Kyiv denne uken for å vise støtte fra Japan til Ukraina.

– Det det egentlig handler om her er Kina. Japan gjør dette på grunn av Kinas aggressivitet i regionen, og Japan indikerer med dette at de vil slå tilbake, sier analytiker David Boling i Eurasia Group til Al Jazeera.

Han mener man nå ser et mer offensivt Japan enn for 20 år siden, og at landet ikke lenger vil sitte på sidelinjen i «spillet om geopolitikk».

Japan har territorielle disputter både med Kina og Russland, påpeker Telegraph-kommentator Francis Dearnley. Han refererer blant annet til de ubebodde Senkaku-øyene (disputt med Kina) og Kuril-øyene (disputt med Russland).

Kina og Russland har også hatt felles militærøvelser nær Japans kyst den siste tiden.

Kishida besøkte også Butsja, hvor Russland utførte massakrer i fjor. Han la ned blomster ved en kirke og hedret ofrene.

– Jeg er sjokkert over grusomhetene. På vegne av det japanske folket vil jeg uttrykke mine kondolanser, sa Kishida ifølge Euronews.

Kishida vil være vertskap for det neste møtet i G7, som vil skje i Hiroshima i mai. Der kommer Ukrainas president Zelenskyj til å tale via video.

