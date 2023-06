Kystvakten om ubåt-ulykken: − Stolt av teamet som la ned sin beste innsats for å lokalisere ubåten

I en pressekonferanse fra den amerikanske kystvakten sier admiral John Mauger at han har møtt noen av familiene til de omkommende i ubåtulykken.

Søndag kveld norsk tid uttrykker Mauger sin dypeste medfølelse til de berørte familiene og pårørende til de fem omkomne etter ubåtulykken.

Flere vrakrester av ubåten «Titan» som har vært savnet siden søndag, er blitt funnet.

– Først og fremst vil jeg uttrykke min dypeste sympati til familiene. Lørdag snakket jeg med noen familiemedlemmer direkte. Til de jeg ikke møtte, vil jeg uttrykke de dypeste kondolanser.

Han fortsetter med å si at leteaksjonen har vært kompleks og at de har dekket et stort område på nesten 21 000 kvadratkilometer.

– Selv om utfallet ikke ble det noen av oss hadde håpet på, er jeg veldig stolt av teamet som la ned sin beste innsats for å lokalisere ubåten.

Torsdag bekreftet den amerikanske kystvakten at vrakrestene som tidligere ble funnet i området hvor det søkes, stammer fra den savnede ubåten.

Vrakrestene ble funnet av en fjernstyrt miniubåt på havbunnen, rundt 500 meter unna baugen til Titanic, som ligger på 3800 meters dyp.

Kystvakten opplyser at det ble funnet til sammen fem deler, blant annet den spisse akterenden av ubåten.

Dette vet vi om ulykken:

Ekspedisjonen ubåten «Titan» var på, er ledet av det private selskapet OceanGate. Selskapet startet i 2021 med bemannede undervannsekspedisjoner til Titanic-vraket som befinner seg 3800 meter under havet.

Ubåten Titan dykket søndag 13.30 norsk tid mot vraket med fem personer om bord, men mistet klokken 15.47 kontakt med støtteskipet sitt Polar Prince. Årsaken er enda ikke kjent.

Ifølge USAs kystvakt gikk ubåten gå tom for oksygen torsdag klokken 13.08 norsk tid.

Like før klokken 15 norsk tid ble det funnet vrakrester, som kystvakten senere bekrefter at tilhører ubåten.

De mener ubåten trolig har implodert, og at de fem som var om bord er omkommet.

