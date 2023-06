Putin: De militære hindret borgerkrig

Vladimir Putin hyller tirsdag russiske soldater og mener at de hindret borgerkrig.

Det er RIA som melder dette i forbindelse med at Putin holder en tale til de militære.

– Deres handlekraft og mot, samt konsolidering av samfunnet, spilte en avgjørende rolle i å stoppe opprøret, sier Russlands president.

Han holdt ett minutts stillhet for dem som døde i helgens hendelser. Russiske militærbloggere anslår at et sted mellom 13 og 20 soldater mistet livet.

Putin takker folk i forsvaret, de lovhåndhevende myndigheter og spesialtjenestene for at de «viste mot og lojalitet til Russlands folk».

Putin hevder at ingen av soldatene i Ukraina måtte flyttes under opprøret:

– Vi trengte ikke å fjerne kampenheter fra spesioperasjonen under opprørsforsøket, sier presidenten, gjengitt av RIA.

Forsvarsminister Sergej Sjojgu er også til stede mens Putin holder tale. Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin har først og fremst kritisert forsvarsministeren og forsvarssjefen Vitalij Gerasimov.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post