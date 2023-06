LEIESOLDATER: Jevgenij Prigozjin har erklært at hans Wagner-soldater trekker seg tilbake fra Bakhmut og overlater kontrollen der til regulære russiske styrker. Dette bildet ble sendt ut fra Prigozjins selskap den 25. mai. Det viser Prigozjin (i midten) sammen med to av hans soldater.

Prigozjin ber Putin gjeninnføre dødsstraff: − Desperasjon

Jevgenij Prigozjin (61) har lagt ut på en turné i Russland der han ber president Vladimir Putin om å gjeninnføre dødsstraff og mobilisere to millioner soldater. En Russland-ekspert mener det vitner om anarki.

Samtidig benekter lederen av den private hæren Wagner-gruppen - også kalt «Putins kokk» - at han har politiske ambisjoner.

Prigozjin har - til nå - vært i fire store russiske byer; Jekaterinburg, Vladivostok, Novosibirsk og Nizjnyj Novgorod.

– Jeg mener at vi må gjeninnføre dødsstraff. Ellers vinner vi ikke krigen, sier Jevgenij Prigozjin ifølge Meduza.

– Kamerat Stalin hadde absolutt rett. Kanskje var det mange tilfeller han ikke hadde rett da han skjøt noen av politiske grunner. Men det er ingen tvil om at det må være dødsstraff i en krig.

Prigozjin nevner blant annet desertører og offiserer som ikke behandler soldatene med respekt, når han snakker om hvem som bør drepes.

Tidligere har også eks-president Dmitrij Medvedev foreslått gjeninnføring av dødsstraff.

STATSBESØK: Vladimir Putin hadde onsdag besøk av president Isaias Afwerki fra Eritrea, en av landene som har vært mest positive til Russlands invasjon av Ukraina.

For at Russland skulle bli medlem av Europarådet, måtte de slutte med dødsstraff. Dette kom fram i et såkalt moratorium moratoriumEt moratorium er en midlertidig utsettelse. som Russland innførte i 1996. Men etter invasjonen i Ukraina, er landet nå utestengt fra Europarådet.

– Dette er ganske utrolig. Når Prigozjin kan opptre på denne måten, er det rett og slett anarki, sier Russland-ekspert og professor emeritus Kristian Gerner ved Lunds universitet, til VG.

– Det kan virker som om Russland ikke lenger fungerer som en stat, men er en arena der Vladimir Putin fortsatt er den sterkeste. Men om ikke Putin stopper Prigozjin, er det slutt på Putin-regimet, tror Gerner.

– Jeg oppfatter dette som en utfordring til Putin. Å kreve dødsstraff er jo ikke noe du leker med. Det er desperasjon når noen kommer med et slikt krav, mener professoren.

Wagner-gruppen har tidligere lagt ut videoer der de har vist at de bruker slegge som våpen hvis de henretter tidligere Wagner-soldater for å desertere.

TAKKER: En mann går forbi en plakat i St. Petersburg der det står «si takk til Wagner-soldatene».

Jevgenij Prigozjin har holdt presskonferanser i byene han har vært. Blant sitatene som Meduza har hentet, er disse:

– Oppskriften på seier i den militære spesialoperasjonen: generell mobilisering av to millioner mennesker, god hærledelse og disiplin, henrettelse av desertører.

– Gjøre alle ledere av forsvarsbedrifter til militært personell slik at dødsstraff også kan anvendes på dem.

– Jeg er enig med Kadyrov i at landet bør settes under krigslov.

– Vi må slutlte å bygge vakre broer, store teatre, nye scener - alt må rettes mot militæret nå.

– Vi kommer til å være i en langvarig isolasjon. Derfor må vi venne oss til å lage mikrokretser selv.

– Myndighetene må beskytte folk i Moskva fra droneangrep.

– Vi fikk ikke lenger rekruttere fanger til Wagner-gruppen. Det skjedde av sjalusi.

– Jeg sa at vi ville trenger 200.000 soldater for å oppfylle minimumsoppgavene i spesialoperasjonen - frigjøre Donbas og ha et stabilt forsvar ved fronten.

– Det blir en lang krig. Min prognose er at det vil ta to år å frigjøre Donbas og tre-fire år å nå Kyiv.

PS: Politico skriver onsdag at Wagner-gruppen bruker Facebook og Twitter til å rekruttere soldater, droneoperatører og leger til krigen i Ukraina.