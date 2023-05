PÅ BESØK: Den republikanske senatoren Lindsey Graham hilste på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv fredag.

Senator Lindsey Graham etterlyst av Russland

Republikaneren etterforskes for å ha kommet med «russofobiske» ytringer under Kyiv-besøket fredag.

Den amerikanske senatoren Lindsay Graham (67) sa blant annet under et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at støtten til Ukraina er «de beste pengene vi noen gang har brukt», skriver Reuters.

Han skal senere ha sagt «og russerne dør» i en annen utveksling.

Russiske myndigheter har tolket senator Lindsay Grahams ord til å bety at russiske dødsfall i krigen var «Washingtons beste investering».

– Det er vanskelig å se for seg en større skam for landet enn å ha slike senatorer, sa Putins Putins Russlands president Vladimir Putin.talsperson Dmitry Peskov.

Graham avviser kritikken, og sier ifølge Reuters at han bare heiet på Ukrainas motstand utført med støtten fra USA.

– Som vanlig er den russiske propagandamaskinen i hardt arbeid, sier Graham.

Info Dette sa Graham: Dette er utvekslingen som russerne har bitt seg merke i, ifølge Reuters. – Ukrainas motstand mot invasjonen minner meg om våre bedre selv i USA. Det var en tid i USA at vi var slik, at vi slåss til det siste, vi skulle være frie eller dø for det, sa Graham til Zelenskyj. – Nå er dere fri. Og det vil vi også bli, svarte presidenten. – Og russerne dør, sa senatoren. – Ja, men de kom til vårt territorium. Vi slåss ikke på deres, sa Zelenskyj, ifølge Reuters. Vis mer

Mandag melder det russiske statsstyrte nyhetsbyrået Tass at landets innenriksdepartement har satt senatoren på en etterlyst-liste.

Tass skriver at det ikke står nøyaktig hvorfor han er etterlyst, men at det sees i sammenheng med den pågående etterforskningen for «russofobiske» «russofobiske»«Russofobi» er et begrep russiske myndigheter og prorussiske miljøer bruker som betegnelse på ord eller handlinger som anses som russerfiendtlige. ytringer.

Graham har vært en forkjemper for amerikansk støtte til Ukraina, og satte blant annet det høyt under forhandlinger om USAs gjeldstak.

– Jeg har ikke tenkt å misligholde gjeld, men jeg vil ikke støtte en avtale som reduserer størrelsen på marinen og hindrer teknologi og våpenhjelp til Ukraina, skrev han på Twitter lørdag.