Sør-Korea: Flyalarmen gikk av ved en feil

Meldinger om et innkommende missil fra Nord-Korea førte til at myndighetene sendte ut katastrofevarsel i millionbyen Seoul i Sør-Korea.

Det japanske forsvarsdepartementet meldte tidligere natt til onsdag at Nord-Korea har avfyrt noe som kan være et ballistisk missil. Myndighetene sendte ut advarsel til folk på øya Okinawa om å søke dekning. Advarselen ble imidlertid trukket tilbake etter en drøy halvtime.

Flyalarmen gikk over hele Sør-Koreas hovedstad Seoul. Myndighetene i byen sendte ut advarsel til innbyggerne om å gjøre seg klare for mulig evakuering. Dette ble imidlertid korrigert, og landets innenriksminister sier advarselen var en feil.

En knapp time senere melder det sørkoreanske forsvaret at det var et «romfartøy» som ble sendt ut. Det skjer etter at Nord-Korea ifølge Guardian har varslet at de ville sende ut sin første spionsatellitt mellom 31. mai og 2. juni.

Presidentens kontor i Sør-Korea har varslet at et møte for å evaluere sikkerheten i landet. Militære myndigheter melder at objektet ikke traff noe i Sør-Korea. Militære myndigheter prøver nå å finne ut om romfartøyet eksploderte i luften.

Om det stemmer føyer det seg inn i en lang rekke oppskytinger fra diktaturet til Kim Jong-Un det siste halve året.

I februar satte USA, Japan og Sør-Korea i gang felles militærøvelser som svar på de mange oppskytingene.