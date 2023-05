LANSERT: Senator og republikaner Tim Scott lanserte mandag sin presidentkampanje i Sør-Carolina med dansesteg og smil.

Senator melder seg på i presidentkampen: − Står for optimisme og muligheter

CHARLESTON (VG) Republikaner Tim Scott skal utfordre Trumps politikk av misnøye med glisende optimisme i 2024.

Kortversjonen Republikaner Tim Scott (57) har lansert sin presidentkampanje

Vil drive valgkamp på optimisme som motvekt til Trumps misnøye og polarisering

Scott er foreløpig bak i målingene og har kandidater som Trump, DeSantis, og Nikki Haley foran seg. Vis mer

Den 57 år gamle «optimismekandidaten» fra Sør-Carolina kom dansende ut i det republikanske presidentfeltet mandag ettermiddag.

– Vil dere bli med meg som en budbringer av håp? spurte Tim Scott den stappfulle gymsalen.

– Vi må ha medfølelse for de som ikke deler våre meninger, fortsatte han.

Gjennom slagordet «Faith in America», mener Scott at hans feelgoodlinje er det USA trenger nå.

Etter å ha fortalt om sin oppvekst med en alenemor, ville Scott vite om salen velger «offerrollen eller seier, misnøye eller storhet?»

Han fremstilte det som et angrep på Joe Biden. Men det var også et stikk til mannen han må velte for å bli republikanernes presidentkandidat: Donald Trump.

Info Presidentvalget i 2024 President Joe Biden stiller til gjenvalg og vil bli demokratenes presidentkandidat i 2024. På republikansk side vil det bli avholdt primærvalg vinteren 2024, hvor én kandidat skal komme seirende ut. (Demokratene avholder også rent formelt primærvalg.) Donald Trump er favoritten til å vinne republikanernes nominasjon, med Ron DeSantis på en foreløpig annenplass. USA velger sin neste president i november 2024. Vis mer

STAPPET: En gymsal på et universitetsområde rett nord for Charleston var arenaen Tim Scott valgte for å lansere en presidentkampanje.

– Nyansert og moderat

– Han er veldig godt likt og vil ofte være helt på toppen av listen over de mest populære republikanerne, sier Scott Huffmon, professor i statsvitenskap ved Winthrop University i Sør-Carolina til VG.

Han beskriver Scott, som har vært senator i ti år, som «nyansert».

– Han har en ekstremt konservativ historikk når det gjelder hva han har stemt i Senatet, som han kan bruke i kampanjen sin, men i måten han ordlegger seg på, fremstår han som mer nyansert og moderat, sier Huffmon.

Scott er nå den andre kandidaten fra Sør-Carolina. Eks-guvernør og Trumps FN-ambassadør, Nikki Haley, ligger foreløpig langt foran ham på målingene.

VELGER: Kylie Neidegger og sønnen John (2). Neidegger kommer til å stemme på Tim Scott.

– All negativiteten

– Jeg har bare tro på han. Han er en god mann, sier Kylie Neidegger.

Hun har møtt opp med toåringen John for å heie på Tim Scotts kandidatur.

– Du har funnet et alternativ til Trump her?

– Absolutt, helt klart!

– Hvorfor er det på tide å gå videre fra Trump?

– Helt ærlig, det er noe med all negativiteten. Selv om jeg likte at Trump fulgte opp det han sa han skulle gjøre, så var det noe med kaoset. Jeg føler ikke at verden nå er positiv nok til at jeg kan støtte ham videre ned den veien. Han fikk sin periode, svarer Neidegger.

VELFINANSIERT: Tim Scott hadde på slutten av 2022 over 22 millioner dollar på bok, etter sin valgkamp for å bli gjenvalgt som senator i fjor høst. Det er mer enn Trump samlet inn i det første kvartalet av sin presidentkampanje, ifølge The Washington Post.

Langt bak på måling

Det republikanske feltet av presidentkandidater begynner nå å tette seg til.

Trump er den soleklare favoritten, og har gjennom våren fått et enda større forsprang i målingene mot Florida-guvernør Ron DeSantis. DeSantis er ventet å offisielt lansere sin presidentkampanje denne uken.

– DeSantis forsøkte å fremstille seg som «Trump uten bagasjen», men han har pakket en del kofferter nå. DeSantis-gjengen er nok nå bekymret for at han peaket for tidlig, sier Huffmon.

I en Sør-Carolina-måling Winthrop University og Huffmon gjennomførte fikk Trump 41 prosent blant sannsynlige velgere. DeSantis og Haley lå omtrent uavgjort på 20 og 18 prosent – og Tim Scott på syv prosent.

– Dette var for en måned siden, før folk forsto at han var seriøs når det gjaldt en presidentkampanje, sier Huffmon.

MEDARBEIDER: Abigail Chesinski er på valgkampteamet til Tim Scott.

– Optimisme og muligheter

Scott-kampanjen erkjenner at Tim Scott har en jobb å gjøre med å bli mer kjent blant velgerne.

– Han har holdt lav profil og gjort jobben sin, sier Abigail Chesinski, som jobber med å utforme politikk for senatorens valgkamp

De lanserer derfor i dag en reklamekampanje til 60 millioner kroner.

– Hvordan skal han skille seg fra de andre kandidatene?

– Han er en person som står for optimisme og muligheter, og han har forsøkt å forbli positiv. Det er noe vi ikke har sett fra kandidater på en lang stund, svarer Chesinski.

– Trump hadde god politikk, men var veldig splittende. Etter de siste fire årene, tror jeg folk er utslitt og leter etter noen med et positivt budskap, fortsetter hun.

Klart alternativ

Ifølge Washington Post, kan Scott være kandidaten som er best posisjonert etter Trump og DeSantis.

Selv om de to seg imellom står for rundt 80 prosent av oppslutningen på målingene, er det ingen av de andre kandidatene som er et så klart alternativ til Trump og DeSantis’ sin retorikk.

– Ikke gjennom kontroverser, men gjennom kompromiss, skriver kommentator David Byler.

Han viser også til at Scott tok et kraftig oppgjør med nynazistene som demonstrerte i Charlottesville, mens Trump sa det var «fine folk» på begge sider.

– En mange kan stille seg bak

Scott er en svart republikaner, som mener demokratene sprer negativitet ved å overdrive USAs problemer med rasisme.

– Han er en kandidat som veldig mange kan stille seg bak, moderate og konservative. Men i primærvalgene primærvalgeneI det amerikanske valgsystemene, velger hvert parti sin presidentkandidat gjennom å først gjennomføre valg innad i partiet. Dette vil skje vinter og vår 2024, før presidentvalget mot Joe Biden i november 2024. kan det å fri til moderate skyve vekk grunnfjellet, som jo er de som mest sannsynlig møter opp for å stemme, sier Huffmon.

Spørsmålet blir da om «den glade krigeren», som han kalles, kommer til å gå til angrep på sine motkandidater – noe Trump allerede gjør flere ganger daglig mot for eksempel DeSantis.

– Jeg tror han vil drive en «ren» valgkamp. Han kommer ikke til å synke lavt, fordi det er noe han ikke trenger å gjøre. Han kan snakke om ekte problemer og ekte løsninger og så må det være opp til velgerne å finne ut hva slags personlighet de vil ha, svarer Chesinski fra Scott-kampanjen.