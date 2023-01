Tåken ligger over Kyiv lørdag morgen. Flere eksplosjoner rammet byen lørdag morgen, og først etterpå gikk flyalarmen.

Russiske angrep mot Kyiv for første gang siden nyttårsaften

Viktig ukrainsk infrastruktur er truffet i det første russiske rakettangrepet mot Kyiv siden nyttårsaften, opplyser ukrainske myndigheter.

– Rakettangrep mot anlegg med kritisk infrastruktur pågår i Kyiv, skrev regjeringsrådgiver Kyrylo Tymosjenko på Telegram lørdag morgen.

Noe senere bekreftet myndighetene at infrastrukturanlegg ble rammet, men uten å oppgi hva slags.

– Jeg hater Russland og det de gjør mot oss, sier en av Kyivs innbyggere, Alyona Sirenko, til nyhetsbyrået TT.

Hun har søkt tilflukt på metroen i Kyiv med sin seks år gamle datter Olga.

Bygninger som er blitt utsatt for tidligere russiske angrep i Kyiv.

Ingen flyalarm

– Denne morgenen var det ingen flyalarm. Jeg hørte fem eller seks eksplosjoner. Vi hørte dem og ble værende hjemme, men senere forsto vi at vi måtte søke beskyttelse, sier hun til TTs reporter i byen.

Også tolvåringen Andreo har søkt tilflukt på metrostasjonen Obolon.

– Jeg er lei meg, jeg er ikke redd. Jeg er lei meg fordi det finnes slike mennesker som kan gjøre noe slikt, sier han.

Flyalarmen som vanligvis varsler innbyggerne om at angrep er på vei, ble denne gangen først utløst etter angrepet.

Ordfører advarte

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko ba alle innbyggerne holde seg i tilfluktsrommene og oppga samtidig at Dniprovskij-området var rammet av eksplosjoner. Men det er uklart hva som ble truffet.

Deler av en rakett falt ned i bydelen Holosiivskij, der det brøt ut en brann, men ingen er meldt såret eller drept.

I alt 18 private hus i Kyiv fylke er ødelagt, opplyser guvernør Oleksij Kuleba i Kyiv fylke. Han sier at ingen ble drept, men tak og vinduer ble ødelagt.

Kharkiv angrepet

Tidligere lørdag ble det meldt at to russiske raketter traff Kharkiv i nordøst, landets nest største by. Angrepene skal ha rammet både kritisk infrastruktur og industrianlegg, og kan ifølge guvernør Oleg Synegubov føre til strømbrudd.

– Våre nødetater og energioperatører jobber med å opprette skadene og stabilisere energiforsyningen, sier Synegubov.

Det ble også meldt om angrep i Zaporizjzja-regionen i sør, så vel som i Tsjerkasy-regionen sentralt i landet.

Angrepene blir gjennomført samtidig som det kommer ulike meldinger om situasjonen i byen Soledar i Donetsk fylke i øst. Byen har de siste dagene har vært åsted for noen av de blodigste kampene siden Russland invaderte Ukraina 24. februar.

Mens Russland hevder at russiske styrker tok kontroll over byen torsdag, hevder Ukraina at kampene om byen pågår fortsatt.