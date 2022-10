PUBLISERTE BILDE: Stockton-politiet offentliggjorde dette bildet av det som kan være et viktig vitne eller gjerningspersonen.

Nytt drap knyttes til mulig seriemorder

Klappjakten på en mulig seriemorder nord i California fortsetter, og sakene har blitt flere.

Publisert: Nå nettopp

FBI er koblet inn i jakten på det man tror er en seriemorder i Stockton i California.

Nå sier politiet at den samme morderen kan knyttes til flere saker.

Politisjef Joe Silva i Stockton-politiet sier to nye skyteepisoder nå knyttes til den samme gjerningspersonen, en av dem i byen Oakland.

– Våre etterforskere ser på gamle saker de har, og de konfererer selvsagt med andre regionale politistasjoner for å sjekke om de har lignende saker.

Den første skytingen endte med drap, da Juan Vasquez Serrano (39) ble skutt og drept i april 2021. Noen dager senere ble en kvinne skutt sentralt i Stockton, men hun overlevde.

Dette skjedde altså over et år før de fem drapene politiet etterforsker, og skytingene fulgte samme mønster som de fem som allerede er kjent:

– Ofrene gikk alene. De befinner seg i uopplyste områder. Det skjer sent på natten eller grytidlig om morgenen, sa Silva på en pressekonferanse onsdag ifølge NBC.

Han understreker at ingen av ofrene er ranet eller fratatt eiendeler, ingen av dem knyttes til gjengkriminallitet.

– Det er snakk om et overraskelsesmoment, sier Silva om fellestrekkene.

Politiet offentliggjorde i går et bilde tatt bakfra av en mannsperson kledd i mørkt. Politiet understreker at man ikke vet om dette er et vitne eller gjerningspersonen, eller om det kan være flere involvert.