OVERLEVDE: Kvinnen, som ikke er navngitt, klarte å rømme fra gjerningsmannen.

Kvinnelig førskolelærer: − Jeg trodde ikke han skulle drepe barna

– Jeg trodde han skulle komme ut, men han ble inne en lang stund, forteller en fortvilet førskolelærer ved barnehagen i Thailand, der en far drepte flere barn og ansatte.

I et intervju med nyhetsbyrået AP forteller førskolelæreren, som ikke er navngitt, om den grusomme tragedien som fant sted ved hennes arbeidsplass i provinsen Nong Bua Lamphu, nordøst i Thailand torsdag ettermiddag.

Hun klarte selv å rømme fra gjerningsmannen.

– Jeg visste at det var en pistol fordi jeg hørte flere skudd, og så så jeg ham sette inn kulene og peke pistolen mot meg, forteller øyenvitnet.

Totalt 38 mennesker, 24 barn og 14 voksne, ble drept, inkludert gjerningsmannen, ifølge den siste oppdateringen fra Reuters.

– Jeg trodde ikke han skulle drepe barna, forteller hun.

Førskolelæreren skal ha rømt ved å klatre over en vegg, men før dette skal gjerningsmannen ha pekt pistolen mot hodet hennes.

Kvinnen beskriver detaljert grusomhetene på innsiden av barnehagen.

– Han brukte en kniv og stakk alle barna, i tillegg til en gravid lærer. Det var bare noen måneder før hun skulle føde.

Hun fortsetter fortvilet:

– Han knivstakk personalet mitt.

Motivet til gjerningsmannen er foreløpig ukjent, skriver Reuters.

34 av de 38 omkomne skal ha befunnet seg i barnehagen, herav 23 barn.

OMKOMNE: Frivillige bærer ut en kiste med en av de avdøde etter massakren.

Skjøt i barnehage

Politiet gikk tidlig ut og etterlyste en 34 år gammel mann for masseskytingen som fant sted i barnehagen. De gikk bredt ut med en etterlysning av en navngitt mann, og opplysninger om bilen hans, en hvit Toyota Vigo pickup, på deres Facebook-side.

Rett over klokken ti norsk tid skrev etterforskningsenheten i Thailand på Facebook at gjerningsmannen var død. Ifølge Reuters skal mannen ha tatt livet av sin egen kone og barn – før han tok sitt eget liv.

Gjerningsmannen jobbet i politiet frem til han ble suspendert i januar i år, skriver nyhetsbyrået.

Politiet sier, ifølge Reuters, at suspensjonen kom som følge av at han innrømmet å ha brukt to typer metamfetamin.

Ifølge en lokal tjenestemann skal aldersspennet til barna i barnehagen være fra to til fem år. Ifølge Reuters, som siterer politiet, var det ofre helt ned i toårsalderen.

BARNEHAGE: Blomster har blitt plassert utenfor barnehagen i byen Uthai Sawan, rundt 500 kilometer nordøst for Bangkok.

Gjerningsmannens bevegelser

Politiet har kartlagt gjerningsmannens bevegelser før og etter skyteepisoden.

Ifølge dem var han i retten rett før, i forbindelse med en narkotikasiktelse. Han skal så ha dratt til barnehagen for å lete etter barnet sitt. Politiet mener han ble opprørt da barnet ikke var der, og at han begynte å skyte etter dette.

En lokal politibetjent sier at gjerningspersonens mor forteller at han skal ha kranglet med sin kone samme dag som hendelsen fant sted.

Gjerningsmannen skal så ha skutt på forbipasserende og kjørt inn i flere mennesker, før han dro hjem og drepte sin egen kone og barn.

Ifølge politiet skal den 34 år gamle mannen ha kjøpt pistolen han brukte i angrepet på lovlig vis.

Bilder fra stedet viser små kropper, liggende på tepper, samt juicekartonger spredt på gulvet. Dette skriver Reuters.

– Han sa ingenting, han skjøt mot døren mens barna sov, sier et vitne.

– Han var på vei mot meg, og jeg ba han om nåde. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, sier et annet vitne.

Et land i sorg

Fredag besøkte Thailands statsminister Prayuth Chan-ocha regionen der hendelsen skjedde.

I en uttalelse på hans egen Facebook-profil kalte han torsdagens episode for en «sjokkerende hendelse».

Statsministeren har beordret alle regjeringsavdelinger til å flagge på halv stang fredag for å markere tragedien, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Massedrapet har forårsaket sorg for hele nasjonen, forteller en talsperson fra Thailands regjering.

Regjeringen har sagt at de vil gi økonomisk hjelp til familiene for å hjelpe til med å dekke begravelsesutgifter og medisinsk behandling, ifølge Reuters.

SORG: Den 7. oktober besøkte Thailands statsminister Prayuth Chan-ocha de etterlatte.

Uttalelser fra moren

En kvinne, beskrevet som gjerningspersonens mor, ble intervjuet av en lokal TV-kanal på torsdag, skriver Reuters.

Hun skal ha sagt at sønnens oppførsel endret seg, da han ga opp sitt liv i Bangkok for å se til moren på landsbygda.

– Han begynte å bruke dop da han flyttet hit, etter å ha vært stasjonert i Bangkok i seks år. Han flyttet hit for å ta vare på meg, sa moren.

– Han brukte dop, men solgte dem ikke. Han kjøpte, sa moren, som legger til at hun nesten besvimte og følte dyp sorg da hun fikk vite hva som hadde skjedd.