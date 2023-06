VILLE BILDER: Det var nesten mer fisk enn sand på denne stranden i Texas.

Strand ble til gravplass: Tusenvis av fisk skylt opp på land

Det var et mildt sagt vilt syn som møtte besøkende på stranden i Texas forrige helg.

Fredag forrige uke ble titusenvis av døde fisk funnet på en strand i Texas, USA, skriver avisen The Guardian.

Årsaken skal være for lite oppløst oksygen oppløst oksygenMengden gassformig oksygen i vann. For at vann skal kunne bære liv er det avhengig av oppløst oksygen. i vannet som gjorde det vanskelig å puste for den store strømmen av fisk, opplyser Texas park- og viltforvaltning, til avisen.

Fenomenet går under navnet «fiskedød» og er vanlig når temperaturen stiger om sommeren.

Det var bølger fra Mexicogolfen som skylte fiskekadavrene opp på land i Brazoria-fylket, som ligger mer enn 64 kilometer sør for Houston, opplyste lokale tjenestemenn.

Lokale tjenestemenn så seg nødt til å be besøkende holde seg unna.

– Vår anbefaling er å holde seg unna stranden, til fisken slutter å renne inn. Vi vil definitivt be om at ingen går ut i vannet, skrev Quintane Beach County Park på sin Facebook-side lørdag.

Selv om ingen konkret har koblet hendelsen til klimaendringer, har flere forskere forklart at slike massedøder kan bli mer utbredt når temperaturene stiger og oksygennivået i vannet i USA og Europa faller, skriver The Guardian.

Ved lav temperatur inneholder vannet mer oppløst oksygen, dette fordi oksygenmolekylene har mindre bevegelse. I varmere vann vil oksygenmolekylene bevege seg raskere, noe som kan resultere i at de rømmer fra vannet og opp i luften

RYDDET: Slik ser samme strand ut til vanlig.

Quintana Beach skal ha blitt ryddet for mesteparten av død fisk, bortsett fra noen som maskinene ikke kunne fjerne, melder lokale tjenestemenn.

Det var fisketypen Brevoortia patronus (Gulf menhanden) som led flest dødsfall på stranden. Menhanden er en fiskeart i sildefamilien.

