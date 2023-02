Demonstranter i Illionois demonstrerte nylig mot at abortpiller skal kunne selges over disk på apotek.

Abortpiller kan snart bli totalforbudt i USA

I løpet av februar kan abortpiller bli forbudt i hele USA, inkludert i de statene som har liberale abortlover.

Årsaken er en dommer i Texas som ble utnevnt av president Donald Trump, og en gruppe abortmotstandere som har funnet et smutthull.

På slutten av fjoråret saksøkte fire leger og en anti-abortgruppe den amerikanske Food and Drug Administration (FDA), som tilsvarer Statens legemiddelverk i Norge.De må godkjenner alle legemidler som skal selges på det amerikanske markedet.

Saksøkerne beskyldte FDA for ikke å ha vært nøye nok i vurderingene da de godkjente abortpillene i år 2000.

Mini Timmaraju i organisasjonen Pro-Choice America.

– Dette er en bakvei til å forby abort, sier president Mini Timmaraju i organisasjonen Pro-Choice America, til nyhetsbyrået AP.

Hvis søksmålet vinner frem, vil det påvirke hele landet med øyeblikkelig virkning, mener hun.

Bilde av abortpillene som de ble godkjent av FDA i år 2000.

Fler enn halvparten av alle aborter i USA er så kalt medisinske, som betyr at de utføres med piller.

– Medisinsk abort er veldig trygt, og har vært brukt i USA i over 20 år, sier Jenny Ma, seniorrådgiver for Center for Reproductive Rights, til nyhetsnettstedet VICE.

Så hvordan kan et søksmål som reises i den relativt lille byen Amarillo i Texas, få konsekvenser for millioner av kvinner over hele USA?

Det er fordi retten bestyres av en dommer ved navn Matthew Kacsmaryk. Han ble utnevnt av Trump i 2019, og er berømt for sitt konservative syn på alt fra abort til LHBTQ-rettigheter, temaer han tidligere har uttalt seg svært kritisk mot.

En sammenstilling av bilder tatt av de seks konservative dommerne i amerikansk høyesterett.

Hvis han gir abortmotstanderne som har reist saken rett, vil den kunne ankes til neste rettsinstans, den føderale U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit, som ifølge Vice er kjent for å være svært konservative. Det samme er siste ankemulighet, nemlig USAs høyesterett, der de konservative utgjør seks av de ni dommere.

Etter at dommen i saken Roe/Wade ble omgjort av amerikansk høyesterett i fjor, ble abort forbudt i flere stater. Siden den avgjørelsen i juni, har abortpiller blitt en stadig viktigere del av virkemidlene for dem som kjemper for kvinners rett til abort.

President Bidens regjering har forsøkt å gjøre det enklere å få tak i abortpillene, men motarbeides stadig av konservative politikere.

Kinga Gebauer holder et skilt under en demonstrasjon mot abort og abortpiller nylig.

Hvis abortmotstanderne vinner frem med sitt søksmål, vil det være første gang at en domstol har overprøvd FDAs godkjenningsprosess for legemidler.

Blir pillene fjernet fra markedet, vil grupper som driver abortrådgivning gjennom telemedisin, måtte stenge, eller forsøke å få tak i parallellprodukter som også skal være trygge å bruke.

Dom i saken er ventet i løpet av februar.