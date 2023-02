14 år gamle Ali

reddes ut

etter 66 timer Så bryter familien

ut i gledestårer Men lykken

blir kortvarig

En natt blant ruinene

ANTAKYA (VG) 75 sekunder var alt som skulle til.

Boligblokker kollapset over hele det sørlige Tyrkia etter det voldsomme jordskjelvet natt til mandag.

– Vi har gravd her i tre dager. Ingen er kommet for å hjelpe oss, roper Ahmed Cemal Yigitbasi.

Hans 14 år gamle fetter, Ali Saribay, ligger begravd der inne i det som en gang var familiens hjem i fjellandsbyen Antakya i Tyrkia.

Byen er blant de hardest rammede, og natt til torsdag overnattet VG i ruinene sammen med familiene som lette etter livstegn fra sine kjære.

Det en gang idylliske nabolaget er blitt omgjort til en apokalyptisk scene.

Himmelen er stjerneklar og det er bekmørkt. Ruinene lyses opp av flammene fra bål som familier har fyrt opp.

De ønsker å være så nær familiemedlemmenes kollapsede bygning som mulig, i håp om at de fortsatt er i live under ruinene.

Mange gråter, noen graver med hendene og andre stirrer apatisk ut i den kalde vinterluften.

Andre sover på bakken eller i hjemmelagde telt som er satt opp på nabolagets lekeplass og kunstgressbane.

Men like før midnatt onsdag bryter folkemengden ut i jubel.

Ali er blitt funnet i live.

Svøpt i et gullfarget

varmeteppe

bæres han

ut fra ruinene Så sendes han

til sykehuset

Men lykkerusen varer ikke lenge.

– Det tok oss åtte timer å nå ham, han lå dypt inne i bygget, forteller den frivillige redningsarbeideren Mahmut Ulutas (39).

– Det var et mirakel.

Til vanlig driver han en butikk, og nå har han meldt seg som frivillig.

Men idet Mahmut og de andre redningsarbeiderne fant Ali, fant de også broren hans, Hussain.

Hussain hadde gitt Ali en klem og beskyttet Ali med kroppen sin idet jordskjelvet ristet i stykker bygningen.

De to brødrene ble funnet i samme seng der de omfavnet hverandre. Men kun Ali var i live.

– Det er en følelse av glede å få Ali ut, men så snart vi skjønte hva som hadde skjedd med Hussain, følte vi oss nedfor igjen, sier redningsarbeideren.

Det er gått fire døgn siden jordskjelvet brøt ut, og rev ned by etter by i det sørlige Tyrkia og Nord-Syria.

Jordskjelvet har også rammet noen av de mest sårbare menneskene i regionen. Det er i disse traktene, i grenseområdene mellom Syria og Tyrkia, millioner av syriske flyktninger bor.

Minst 21 700 mennesker er til nå blitt funnet døde i ruinene, men mørketallene er store.

Det er tydelig i nabolaget der VG tilbringer natten.

For til boligkomplekset «600 Konut» flyttet familier fra den øvre middelklassen inn. Nabolaget består av 600 leiligheter, fordelt på 60 boligblokker.

Nå har de fleste kollapset eller fått store strukturelle skader.

Noen av de seks etasjer høye bygningene har rast sammen som korthus. I andre boligblokker er de nederste etasjene knust, mens veggene i andre blokker har falt ut.

Torsdag var fremdeles de færreste boligblokkene helt gjennomsøkt, og de aller fleste kroppene som graves ut, er livløse.

– Det er snart fjerde dagen! roper Emrah (25)

En frivillig redningsarbeider står på et kollapset boligtak og roper ut i nattemørket.

– Det er flere hundre begravd her, roper han, og mener flere gravemaskiner må bidra ved akkurat denne boligblokken.

Men ressursene er knappe. De prioriteres der de tror det er mest håp om å finne noen i live.

Emrah jobber vanligvis som filmfotograf, men da han hørte om jordskjelvet, ville han bidra. Han satte seg i bilen og hastet til Antakya. Nå har han festet en mikrofon og kamera på en lang stang som han skyver inn i boligblokken. Den skal bidra til å finne mennesker i live, håper han.

– Ingen hjelper oss!, roper han til andre redningsarbeidere.

– Din sorg er vår sorg, sier de tilbake.

Så kryper han inn i kjelleren av den sammenraste boligblokken, med lommelykt i den ene hånden og sigaretten i den andre.

Der inne finner han en mann. Han river opp buksebeinet og kjenner på kroppsvarmen. Men kroppen er kald.

Han trygler om hjelp til å få ut mannen, som nå er knust fast mellom betongelementene.

– Vi ser beina hans, sier han.

– Men han lager ingen lyd lenger. Vi må jobbe der det er håp, forteller de andre utslitte redningsarbeiderne.

Plutselig rister det.

– Jordskjelv!

Det har vært flere hundre etterskjelv siden mandag.

Det gjør at det er livsfarlig å drive redningsarbeid i de ustabile boligblokkene, spesielt med manglende utstyr.

Men nå reagerer folk knapt på etterskjelvene. Menneskene blir sittende videre foran bålene mens gravemaskiner og menn med slegger fortsetter å hugge seg gjennom betong og armeringsjern.

Tiden renner ut. Det vet familiene, det vet redningsarbeiderne.

Rundt et annet bål sitter en familie og venter.

– Hele min familie ligger der inne.

Resime Ucar (42) peker bort mot en knelende boligblokk.

Da skjelvet kom, forsøkte de å komme seg ut, men taket kollapset over dem.

Hun og ektemannen ble begravd under betongen, men begge var i live. De neste timene lå de side om side. De kunne ikke se hverandre, men de kunne snakke sammen.

– Det var som om all jord lå over oss, sier hun.

Så ankom familiemedlemmene deres fra nabolandsbyen. Med hendene klarte de å grave seg gjennom ruinene og inn til leiligheten deres. Etter 13 timer ble hun og ektemannen reddet ut i live.

Men hvordan det går med alle barna hennes, vet hun ikke.

En datter og en sønn overlevde. Hennes 18 år gamle sønn Rami ble gravd ut, men livet sto ikke til å redde.

– Vi begravde ham i går, sier Resime.

Deres tredje sønn, Metmet, ligger fortsatt i ruinene. Neste uke skulle han bli forlovet, forteller moren.

I starten kunne de høre stemmen hans, men nå har den stilnet.

– Jeg håper han er i live, vi trygler om hjelp. Det har gått tre dager og ingen har kommet hit for å hjelpe oss, forteller hun og ser ned på flammene.

Like ved bruker en mann en hakke for å prøve å komme seg gjennom og inn til leiligheten hennes for å finne Metmet.

Utenfor er det er en kontinuerlig strøm av ulende ambulanser som haster inn til byen Antakya, i en bølge som ikke tar slutt.

Det bodde 200 000 innbyggere her. Nå mangler de strøm, mobildekning og vann. Store deler av byen er i ruiner eller ødelagt.

Det er en enorm utfordring å få nok personell, materiell og utstyr inn til de verst rammede områdene.

Da VG først besøkte byen på tirsdag, var redningsarbeidet knapt i gang. I løpet av uken har tempoet på redningsarbeidet økt betraktelig.

Trafikken inn til fjellandsbyen er stappfull av gavemaskiner, frivillige og redningsmannskaper som er på vei for å bidra.

Men for mange av familiene er det for lite, for sent.

– Familiene er så sinte på oss. Jeg skjønner at de vil at jeg skal hente ut kroppene, men jeg må jobbe der det er liv, sier den frivillige redningsarbeideren Mustafa.

Dette tredje gang han bidrar som frivillig etter et jordskjelv, men ingenting kan måle seg med skalaen av ødeleggelser han er vitne til nå.

– Vi er ikke så mange, så vi må prioritere hardt.

Familiene ønsker å få ut de døde så fort som mulig, men Mustafa og de andre redningsarbeiderne må jobbe der de tror de kan finne noen i live.

– Jeg har aldri opplevd noe slikt. De første tre dagene er livsviktige for å finne noen i live. Etter det minsker sjansene, forteller han.

– Stille!

Gravemaskinene stopper.

– Ahmed! Ahmed!

Familiemedlemmer og redningsarbeidere roper inn i ruinene.

Alle stopper opp. De bruker hodelykter og mobiltelefoner og lyser inn blant gardiner, senger og møbler.

Men ingen svarer.

Arbeidet fortsetter.

Onsdag er blitt til torsdag og solen er på vei opp.

Det er to minusgrader og skyfri himmel.

Like utenfor inngangen til boligkomplekset står 70 år gamle Mehmet Ucarca.

Ved siden av ham ligger fire likposer.

To av dem er fra hans egen familie.

– Vi bodde i femte etasje. Min kone Necmiye ble 65 år gammel, mens min sønn Cemil ble 36 år gammel.

Kona hans ligger innrullet i et fargerikt teppe.

– Jeg var ikke hjemme da det skjedde, men jeg hastet alt jeg klarte for å komme hit.

– Jeg klarte ikke å grave, det var enorme betongklosser som hadde kollapset.

Nå venter han på dødsattesten fra sykehuset.

– Så vil vi begrave dem.