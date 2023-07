Zelenskyj etter angrep i Moskva: Krigen kommer til Russland

Natt til søndag smalt det i Moskva. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer nå Russland om at krigen nå kommer til russisk jord.

Etter snart et halvannet år med massive, russiske bombeangrep mot ukrainske byer, og titalls tusen drepte sivile, er noe i ferd med å skje i Russland:

For innbyggerne i landet, kommer krigen stadig nærmere dem.

I et dramatisk videoklipp filmet i utkanten av Moskva natt til søndag, skjedde dette:

En kvinne filmer noen kontorbygg, idet hun hører en spesiell lyd ovenfra. Plutselig fanger kameraet opp en voldsom eksplosjonen. Hun roper i frykt:

«Kjære mor! (...) La oss komme oss ut herfra!»

Nyhetsbyrået Reuters har stedsverifisert klippet til et sted flere kilometer fra Russlands maktsentrum, Kreml, i et nabolag i Moskva med mange moderne kontorbygg og boligblokker.

Russiske myndigheter kommenterte søndag hendelsen. De hevdet å ha skutt ned flere droner og avverget «ukrainske angrep mot Moskva».

Det russiske forsvarsdepartementet oppgir at én drone ble skutt ned i utkanten av hovedstaden, mens to andre ble avledet med «elektronisk krigføring» – eller jamming – hvorpå de traff to kontorbygg i Moskvas forretningsstrøk.

Det er sistnevnte hendelse som ble fanget på film.

Zelensky: – En rettferdig prosess

Moskva-ordfører Sergej Sobjanin bekreftet ifølge nyhetsbyrået AFP at to bygninger ble rammet.

– Fasaden på to kontorbygg i byen har fått små skader. Det er ingen ofre eller sårede, skriver han på meldingstjenesten Telegram.

Mens angrepene pågikk, ble luftrommet over den russiske hovedstaden stengt, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Søndag ettermiddag tok Ukrainas president ordet under et besøk til byen Ivano-Frankivsk vest i Ukraina.

Han innrømmet ikke at Ukraina sto bak droneangrepet, men kommenterte likevel på nattens hendelser i Russland.

– Gradvis vender krigen tilbake til russisk territorium, til dens symbolske sentre og militærbaser. Dette er en uunngåelig, naturlig og absolutt rettferdig prosess, sa Zelenskyj.

De angivelige ukrainske angrepene mot Moskva, kommer på et kritisk øyeblikk i Ukraina-krigen.

Denne uken ble det klart at den ukrainske motoffensiven for å gjenerobre okkupert land, som startet i juni, ble intensivert.

Ukrainske styrker har de siste dagene frigjort en landsby sør i landet, mens russiske soldater presses tilbake på flere punkter langs frontlinjen.

Begge sider opplever svært store antall drepte soldater.

Putin, på sin side, hevder at det ikke er noe ukrainsk fremgang. Under en pressekonferanse i Moskva lørdag kveld, sa han at Ukraina for øyeblikket ikke klarte å presse deres styrker tilbake.

I mai hevdet russiske myndigheter at Ukraina sto bak et angrep mot Kreml i hjertet av Moskva:

– Sivil drept nordøst i Ukraina

Russland hevder søndag samtidig å ha avverget et ukrainsk forsøk på å angripe den okkuperte Krim-halvøya med 25 droner søndag morgen.

I en melding fra forsvarsdepartementet står det at 16 droner ble ødelagt av det russiske luftforsvaret, mens ni andre ble utsatt for jamming og landet i Svartehavet. Ingen skal ha blitt skadet, skriver NTB.

Krim-halvøya er ukrainsk territorium, men ble okkupert og annektert av Russland i 2014. Ukrainske myndigheter har flere ganger sagt at de vil kjempe for å gjenerobre halvøya.

Lørdag kveld ble minst en sivil person drept da en russisk rakett traff en utdanningsinstitusjon i byen Sumy, nordøst i Ukraina, ifølge ukrainsk politi. Fem personer er meldt såret i angrepet.

Bygningen ble ødelagt i en eksplosjon rundt klokken åtte på kvelden, melder kringkasteren Suspilne.