VED FRONTEN: Zelenskyj, på ett av sine flere besøk i nørheten av frontlinjen øst i Ukraina den 29. juli.

Attentatplaner mot Zelenskyj skal være avslørt og stanset

Planer om et attentat mot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er avslørt og stanset, ifølge landets sikkerhetstjeneste.

NTB

En kvinne er pågrepet for å ha hjulpet Russland med å planlegge et angrep mot presidenten, ifølge sikkerhetstjenesten (SBU).

En tjenesteperson i SBU hevder kvinnen samlet informasjon om Zelenskyjs reiseplaner for et besøk i den sørlige Mykolajiv-regionen i juni. Den pågrepne hjalp Russland med å planlegge et «massivt luftangrep mot Mykolajiv-regionen», ifølge SBU.

SBU sier de var klar over attentatplanene i forveien og tok ekstra forholdsregler.

Zelenskyj skriver i sosiale medier at han er informert om saken og omtaler avsløringen som «en kamp mot forrædere».

De siste ukene skal SBU ha holdt øye med kvinnen for å samle beviser. Sikkerhetstjenesten sier tok de henne på fersken da hun ga informasjon til russiske etterretningsagenter.