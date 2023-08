STREIKEN FORTSETTER: Etter et kort forhandlingsmøte fredag, er situasjonen fortsatt fastlåst.

Hollywood-streiken fortsetter: Ingen enighet etter møte

Etter fire måneder med streik, møttes endelig partene i streiken fredag ettermiddag. Til tross for samtaler, er situasjonen fortsatt fastlåst.

Det opplyser Variety Magazine.

Writers Guild of America (WGA), som har 11.500 medlemmer, møtte fredag representanter for de største filmstudioene.

Dette har ikke skjedd siden streiken startet tidlig i mai.

Møtet skal ha skjedd på hovedkontoret til WGAs motpart, Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), og skal ha vart i cirka en time.

Ifølge Variety opplyser kilder om at WGA gjorde det klart at de ikke kommer til å vike fra forslaget om å etablere et minimumsnivå på bemanning i TV-serier, og et garantert antall ukers ansettelse.

AMPTP skal på sin side ha kalt disse forslagene uakseptable, og skal ikke ha gitt indikasjon om at de er villige til å endre standpunkt.

VIL IKKE VIKE: Ifølge Variety har WGA flere krav de ikke kommer til å vike på, som AMPTP syns er uakseptable.

Hverken WGA eller AMPTP har gitt noen oppdateringer etter samtalene om når de kan ventes å gå tilbake til forhandlingsbordet.

Los Angeles-ordfører Karen Bass sier hun ser lyst på at partene nå snakker sammen igjen. Byens økonomi påvirkes sterkt av at film- og TV-produksjoner står på vent.

Hun sier hun vil engasjere seg personlig i dialog med alle interessenter for å bidra til en løsning.

SOLIDARITETSMARSJ: Onsdag gikk Mandy Moore i streikemarsj sammen med blant andre skuespillerkollega John Huertas utenfor Walt Disney Studios i Burbank, California.

Både fagforeningen for skuespillere og dansere, Screen Actors Guils (SAG-AFTRA), og fagforeningen for manusforfattere, Writers

Guild of America (WGA), streiker samtidig, i den største streiken i Hollywood siden 1960-tallet.

65.000 organiserte skuespillere gikk ut i streik den 14. juli, etter at det ble brudd i lønnsforhandlingene med Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), som representerer de største produksjonsselskapene som Disney, Netflix og flere andre.

Stridens kjerne i forhandlingene med filmstudioene var lønn og rettigheter.

Skuespillerne krever også garantier for at deres levebrød ikke erstattes av kunstig intelligens.

Det kan skje ved at ansiktene til skuespillere gjenbrukes digitalt i nye produksjoner.

