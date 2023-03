Ranet bank for å komme i fengsel

Etter ranet ventet 65-åringen i lobbyen på politiet.

Mandag ble mannen arrestert i en bank i Salt Lake City i USA.

Ifølge den lokale TV-stasjonen KSL ga 65-åringen en ansatt i banken en lapp hvor det sto «Unnskyld for at jeg gjør dette, men dette er et ran. Vennligst gi meg en dollar. Takk skal du ha»

Han fikk så en dollar og ble bedt om å forlate banken. Istedenfor for å gå ut døren med dollaren ba han den bankansatte om å ringe politiet.

«Han satte seg ned i banklobbyen og ventet på at politiet skulle komme. Mens han ventet på politiet ga han en uttalelse til ofrene om at de er heldige at han ikke hadde en pistol, fordi det tok politiet så lang tid å komme. På dette tidspunkt sa filialsjefen at hun førte alle sine ansatte inn i et bakrom og låste dørene for deres sikkerhet», står det i arrestordren.

Det er ikke kjent hvorfor 65-åringen ønsket å komme i fengsel.

Men ifølge arrestordren sa han at han vil rane en annen bank dersom han slipper ut igjen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger