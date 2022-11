RIVALER: Opposisjonsleder Aleksej Navalnyj (t.v.) og president Vladimir Putin (t.h.).

Navalnyjs stabssjef til VG: − Putin må knekkes for å oppnå fred

Han jobber for Russlands mest kjente politiske fange, og er selv på flukt fra Putin-regimet. Her forklarer Leonid Volkov hvorfor Putin må knekkes – og hvordan det kan skje.

Fra Litauens hovedstad Vilnius jobber et knippe eksil-russere for å avsløre korrupsjon og maktmisbruk i Putin-styrte Russland.

De er del av opposisjonsbevegelsen startet av Aleksej Navalnyj, den mest kjente politiske fangen i Russland.

I august 2020 ble Navalnyj forsøkt drept med gift. Etter endt sykehusopphold i Tyskland vendte han hjem, og ble som ventet fengslet.

Påskuddet var brudd på meldeplikten – i tiden han lå i koma. Nå holdes Navalnyj under det hans støttespillere kaller torturlignende forhold.

– Han soner i isolat, i en bitte liten celle. Den inneholder et bord, en stol og et hull i gulvet. Sengen foldes ut fra veggen. Mellom klokken 05.00 og 21.00 er sengen foldet vekk, så han ikke kan hvile på dagtid, forteller Leonid Volkov.

Info Mannen Putin frykter Aleksej Navalnyj er den er den mest uttalte motstanderen av president Vladimir Putin. I 2017 offentliggjorde han en rapport der han angrep politisk korrupsjon. Han er kjent for sin regimekritiske blogg.

20. august 2020 ble Navalnyj innlagt på sykehus i Sibir, etter å ha blitt akutt syk under en flytur. Tyske, franske og svenske eksperter bekreftet at Navalnyj ble angrepet med nervegiften Novitsjok.

Navalnyjs bevegelse mener at den russiske etterretningen, FSB, sto bak forgiftningen. Han er anklaget for økonomiske misligheter, men mener selv at fengslingen er politisk motivert. Vis mer

ANKESAK: Aleksej Navalnyj under en ankesak i oktober, der han langet ut mot Putins krig i Ukraina.

Nylig tapte Navalnyj en sak om soningsforholdene. Han soner en dom på ni år, som er på toppen av en dom på 2.5 år for brudd på meldeplikten.

Han risikerer en tredje dom på 30 år.

Putin-regimet mener Navalnyjs opposisjonsbevegelse er en «ekstrem terrorgruppe».

– Navalnyj er Putins personlige fange. De forsøkte å drepe ham med gift. Nå vil de bringe ham til stillhet ved at han er pålagt soningsforhold som er en form for tortur, sier stabssjefen under et digitalt intervju med VG.

Volkov forteller at Navalnyjs helse er svært dårlig, og at soningsforholdene forverrer den.

All kontakt inn til Navalnyj går via advokater, men deres tilgang begrenses også. De kan kun snakke med ham gjennom et sotet vindu, og de kan ikke utveksle skriftlige dokumenter.

Volkov mener soningen Navalnyj er underlagt bryter med menneskerettighetene.

– Putin-regimet kan ikke drepe ham når hele verden vet at han er i deres varetekt. Målet er å kneble den politiske motstanden som Navalnyj representerer. Putin er allmektig, og mener at Russland ikke er stort nok for dem begge, utdyper han.

– Holder aldri det han lover

Volkov og resten av staben hans er åpne på at de er i eksil i Litauen. Jevnlig blir det tatt til orde for å ta dem av dage i debattprogrammer på russisk TV, der tonen i sendingene er blitt stadig mer ekstrem.

– Vi kan ikke tenke for mye på truslene. Da ville vi blitt paralysert av frykt, og måtte avsluttet jobben vi gjør.

– Hva ønsker dere å oppnå?

– Det finnes ikke håp om en rettferdig behandling for Navalnyj så lenge Putin har makten. Putin vil heller ikke gi opp krigen i Ukraina. Putin må knekkes for å oppnå fred.

– Men stadig flere i Vesten mener man nærmer seg punktet der det må forhandles med Putin?

– Når jeg hører vestlige politikere som vil ha en avtale med Putin, får jeg lyst til å skrike. Putin vil aldri holde den han lover.

– Putin er svekket

Volkov mener tiden er inne for å øke presset mot Putins regime. Tapene Russland er påført i krigen, betyr at Putin står svakt, hevder han.

– Putins håp er å presse Vesten til å kutte sin støtte til Ukraina, ved å skape energi- og matvarekrise, og true med atomvåpen. Men Ukraina har bevist at krigen kan vinnes med vestlig støtte, sier Volkov.

Tirsdag har Putin-talsmann Dmitrij Peskov gått ut og sagt at Russland ikke lenger ønsker å felle regjeringen i Ukraina, til tross for at det var et uttalt mål da krigen begynte i februar.

Volkov advarer mot å tro på signalene som kommer fra Kreml.

– Putin ønsker en våpenhvile, men vil aldri gi opp drømmen om å ta Kyiv. Han vil ha en pause i krigen i ett eller to år, slik at nye rekrutter kan utdannes. Han har lovet den russiske eliten seier i krigen, utdyper han.

STABSSJEF: Navalnyj tar en selfie med stabssjef Leonid Volkov under lykkeligere tider.

Volkov mener at å påvirke den russiske eliten, kan bidra til å felle Putin:

– De rike som har mistet livskvalitet, og som føler at Putin ikke leverer det han lover, kan snus mot ham. Mange frykter å «falle ut av et vindu» om de uttaler seg, men det er all grunn til å tro at misnøyen øker.

Volkov mener at hvis den russiske eliten får et tydelig valg, som at personrettede sanksjoner kan bli løftet dersom de vender Putin ryggen, så vil regimet smuldre opp.

– Hvis man får reiseforbud uten alternativer, slik det er nå, så tvinges eliten i praksis til å knytte seg enda tettere til regimet. Det må vises til en annen mulighet.

Tre skritt mot Putin

Volkov mener Vesten må gjøre tre ting:

Fortsette å støtte Ukraina med våpen. Fred kan kun oppnås om den russiske invasjonsstyrken drives ut.

Innføre en kraftig økning i antallet fra den russiske eliten som rammes av personlige sanksjoner.

Endre de økonomiske sanksjonene, slik at den russiske staten rammes hardere av handelskutt.

Vanlige russere er allerede kritiske til krigen, mener eksilpolitikeren.

Selv om det er en krevende øvelse, gjennomfører bevegelsen meningsmålinger på telefon fra Litauen. Kun 22 prosent støtter at «krigen i Ukraina går som planlagt».

– Vi må stille spørsmål på en forsiktig måte, slik at folk våger å svare. Men motstanden mot krigen øker. Etter mobiliseringen er alle husstander påvirket.

Utenrikspolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne (MDG), Carl Johansen, er blant norske politikere som har jevnlig kontakt med Navalnyjs bevegelse:

– Sanksjonene bør iverksette med mye større kraft, ikke trinnvis. Vesten bør innlede seriøse samtaler med de russiske elitene for å få Putin avsatt. Det må skje innenfra. Det blir ikke fred så lenge Putin har makten, sier Johansen.