Slektning: Her skjuler den drapsmistenkte seg – 14 år etter han ble ettersøkt

Han er isolert. Hans nærmeste venn er en livvakt. Slik er drapsmistenkte Faruok Abdulhaks nye liv i Jemen, ifølge en dokumentar.

Han var ingen hvem som helst, Farouk Abdulhak, før han ble etterlyst internasjonalt, og mistenkt for drap og voldtekt av den 23 år gamle norske studenten Martine Vik Magnussen i London mars 2008.

Umiddelbart etter Martine Magnussen Vik fra Nesøya utenfor Oslo ble drept i London, rømte Farouk Abdulhak landet. I dag lever han i skjul i borgerkrigsherjede Jemen.

Kommer fra makt

– For å skjønne hvordan Farouk kunne skjule seg i Jemen, må man først forstå hvem faren hans er. Og hvor stor makt han har. Abdulhak-familien er en av Jemens mektigste og mest hemmelighetsfulle. Få mennesker vet noe om familien.

NYTT BILDE: Dokumentarskaperne har funnet et nyere bilde av Farouk Abdulhak, som de presenterer.

Det sier den egyptiske undersøkende journalisten Hisham Allam i en ny norsk dokumentarserie. I en av verdens fattigste land er de som er rike virkelig styrtrike, Abdulhaks familie er blant dem.

I serien «Martine», produsert av Monster for Discovery, følger vi Martine Vik Magnussens foreldre, Odd Petter Magnussen og Kristin Vik, i deres kamp for å få utlevert drapsmistenkte Faruok Abdulhak fra Jemen og stilt for retten i Storbritannia. Dokumentaren har premiere i dag på TV Norge og Discovery+. I dokumentaren vises også et nytt bilde av Abdulhak, som skal være tatt etter drapet.

Men mye har skjedd siden Abdulhak i 2008 rømte fra Storbritannia til Jemen. Både politisk og i familiestrukturen.

Jemen har vært herjet av borgerkrig. Og familieoverhodet – milliardæren Shaher Abdulhak – er død.

Isolert og venneløs

Nå er sønnen i hovedstaden Sana’a i Jemen.

– Jemen har vært i krig de siste syv årene. Nå og da er det missilangrep. Det er ikke et trygt land. Farouk er mer eller mindre innestengt. Han må se seg over skuldra resten av livet, beskriver Hany Bassaid, en nær venn av Abdulhaks far i dokumentaren.

– Hele Farouks liv er å være hjemme. Han kan ikke sosialisere eller dra til offentlige steder lenger, sier et anonymt familiemedlem av Farouk i dokumentaren.

Han opplyser å snakke med Farouk Abdulhak nesten daglig.

– Han har én livvakt. Noen ganger to. Det er vennene hans. Alt blir levert eller hentet på døren, sier slektningen. Men han har en liten uteplass i hagen. Der kan han få seg litt sollys og frisk luft. Annet enn det har han datamaskin og filmer, sier slektningen.

Lever på nettet

Han forteller at Abdulhak tilbringer livet sitt på internett og beskriver det som at livet hans var over den natten, 14. mars 2008 – dagen da Martine Vik Magnussen ble drept, og Abdulhak flyktet fra Storbritannia.

Det er i Jemens grunnlov forbudt å utlevere statsborgere til andre land. Derfor håper Martines familie noen klarer å overtale Farouk til å frivillig la seg fremstille for retten i Storbritannia.

Abdulhak opplyser gjennom sine advokater til dokumentar-teamet at han anser saken som avsluttet, og at det etter hans syn tidligere har vært lagt fram forslag til løsninger. Blant dem rettssak i Jemen.

Far: Utøver press

Martines far, Odd Petter Magnussen, sier til VG at oppmerksomhet rundt saken er viktig for arbeidet som han og de andre i organisasjonen Justice for Martine Vik Magnussen gjør, og at de over lang tid har arbeidet for å skape et etisk press rundt drapsmistenkte og hans omgivelser.

– Med tanke på slik han lever nå, kan dette synes å ha vært vellykket. Men vi mangler fortsatt ageringen på dette presset, der vi håper at han selv, eller med sin familie, henvender seg til britiske myndigheter og forhandler om betingelser for en retur til Storbritannia, sier Magnussen.

Hva som skjer etter det, er opp til det britiske rettssystemet, påpeker han.

– Vårt arbeid er avsluttet det sekundet han setter sin fot på britisk jord. Men at det gjennomføres en rettferdig rettssak er alt familien ønsker seg, sier Magnussen til VG.

Eneste utvei

Martines far mener at en rettsprosess til slutt vil være til det beste, også for den drapsmistenkte og hans familie.

– Det er både moralsk og etisk riktig av han å bidra til en løsning av denne saken. Da vil han, etter å ha hatt en form for tilstedeværelse i et juridisk sanksjonsregime, faktisk bli en fri mann, sier Magnussen til VG.

Martinesaken vil ikke avsluttes med mindre det skjer, forteller faren, som sier at dette ikke bare handler om rettferdighet for hans datter.

– Det handler også om at vi kan ikke ha det slik i en moderne verden: At man kan begå en slik grusom forbrytelse, voldtekt og drap av en kvinne, og så bare reise over landegrensene og ikke måtte ta konsekvensene av det på grunn av manglende utleveringsavtaler.

VG har prøvd å komme i kontakt med Mohammad Mahdi Baqwali, som tidligere har forsvart Abdulhak. Baqwali har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

VG-journalist Marianne Vikås Tofthagen, som tidligere har skrevet bok om Martine-saken, har jobbet med serien som konsulent.