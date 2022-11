DØMT: Bildet viser politiovervåkning av Croft.

Presset jenter til å bli hans «sexslaver»

Den 26 år gamle Jordan Croft presset jenter ned i 12-års alderen til å sende bilder og videoer av seg selv mens de utførte seksuelle handlinger. Nå er han dømt.

Croft, som er fra Sussex i England, ble fredag dømt til 18 års fengsel for forbrytelsene.

Det skriver blant annet Sky News.

Han erkjente straffskyld for å ha begått 65 lovbrudd som til sammen involverte 26 ofre - jenter og kvinner mellom 12 og 22 år.

Croft tvang dem til å sende videoer og bilder hvor de utførte seksuelle handlinger på seg selv.

26-åringen skal ifølge National Crime Agency ha latt som han var en tenåringsgutt på nettet, mens han prøvde å komme i kontakt med unge jenter.

DØMT: 26-åringen Jordan Croft ble fredag dømt til 18 års fengsel.

Politiet fant i løpet av etterforskningen ut at Croft var i kontakt med mer enn 5000 mennesker på én plattform.

Etter at han fikk ofrene til å sende han nakenbilder skal han ha brukt det mot dem for å presse dem til å sende han flere bilder og videoer med seksuelt innhold.

Han lagde en liste med regler de måtte følge og flyttet samtalene til den krypterte plattformen Telegram.

Jentene var mellom 12 og 22 år gamle. Mange av jentene ble tvunget til å filme seg selv si at de gikk inn i Crofts «seksuelle slaveri-kontrakt».

KRAV: Dette notatet er et av flere som ble funnet på telefonen til Croft. Her er en liste med krav han sender til kontaktene sine.

Ofrene måtte be om tillatelse for å gå på toalettet og si når de var opptatt, slik at han visste at de ikke ignorerte ham.

Dersom reglene ikke ble fullt lagde han straffer og truet med å avsløre dem til familien deres og følerne deres på sosiale medier.

– Jeg var livredd deg og jeg trodde det ikke fantes en vei ut. Du fanget meg. Du skremte meg. Jeg kunne ikke tro at noen kunne være så voldelig og ekkel, sa et av ofrene ifølge Sussex Express.

Croft ble arrestert i september 2019. Politiet hadde oppdaget at han sto bak flere profiler som hadde blitt rapportert inn til politiet. Etterforskere fant til sammen 906 bilder av barn