JUBEL: Ulf Kristersson inntok scenen under valgvaken til Moderaterna natt til mandag.

Ulf Kristersson om valgseieren: − Jeg er stolt

Høyresiden øker ledelsen og erklærer seier etter valgthrilleren i Sverige.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg starter nå arbeidet med å danne en ny effektiv regjering. En regjering for hele Sverige og for alle innbyggere, sier Moderaternas partileder Ulf Kristersson u et videoklipp på Facebook.

Kristersson leder den blå blokken som onsdag kveld kunne innkassere en knepen seier etter de siste stemmene ved søndagens riksdagsvalg omsider var blitt talt opp.

58-åringen fra Lund blir etter alt å dømme Sverige nye statsminister.

– Jeg er stolt over tilliten vi har fått. Men også klar over at andre er skuffet.

Kristersson oppfordrer til en samling for å løse strømkrisen og gjengvolden:

– Jeg vil samle, ikke dele. Se hva som forener, men respekter også reelle meningsforskjeller. Jeg ønsker å inngi håp, sier han.

– Det er ingenting som er så dårlig i Sverige at det ikke lar seg fikse med alt som er virkelig bra.

– Vi har et valgresultat og det svenske folket har stemt for et maktskifte!

Det skriver Kristdemokraternas leder Ebba Busch på Instragram onsdag kveld.

– Nå starter arbeidet sammen med de andre partiene for å sette sammen en regjering, skriver hun.

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson er også ute og erklærer valgseier for høyresiden:

– Nå begynner arbeidet med å gjøre Sverige godt igjen, skriver han på Facebook.

MAKTDUO: Moderaternas leder Ulf Kristersson blir etter alt å dømme Sveriges nye statsminister, mens Kristdemokraternas leder Ebba Busch (som for øvrig er halvt norsk) er aktuell for å bli minister.

Høyresiden øker

Etter en svært jevn valgthriller ser alt ut til at høyrepartiet Moderaterna og de borgerlige samarbeidspartiene Kristdemokraterna, Liberalerna og Sverigedemokraterna er valgets vinnere.

Riksdagsvalget var på søndag, men det endelige resultatet har latt vente på seg fordi sent innkomne forhåndsstemmer og utenlandsstemmer måtte telles opp.

Onsdag kveld kom resultatene fra de 314 valgdistriktene i Sverige.

Her tar høyresiden ett nytt mandat, og har nå 176 mandater i Riksdagen, mot 173 mandater for den rødgrønne blokken.

Det gjenstår fortsatt færre enn 40 distrikter da Busch erklærer seier.

Statsminister Magdalena Andersson har kalt inn til pressekonferanse klokken 19.20:

Utfordrende oppgave: Kan få en historisk svak regjering

De fire partiene Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet og Centerpartiet på venstresiden taper oppslutning.

Slik blir blokkfordelingen:

«Magda-effekten» holdt ikke

Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson har varslet pressekonferanse klokken 19.20.

Hun ble i november i fjor Sveriges første kvinnelige statsminister, og har siden da ledet en ettpartiregjering gjennom krig i Europa, Nato-søknad og energikrise.

I Sverige har det vært snakk om den såkalte «Magda-effekten», der mange velgere har opplevd henne som en stødig leder gjennom en turbulent tid. Men ikke mange nok – åpenbart

For nå må Andersson etter alt å dømme tre til siden, og etter åtte år med rødgrønn regjering i Sverige ser det nå ut til å bli en høyreregjering.

NY STATSMINISTER: Moderaternas partileder Ulf Kristersson blir Sveriges nye statsminister.

Helt endelig resultat til helgen

Selv om opptellingen onsdag er å tolke som valgresultatet, er det fortsatt et lite forbehold:

Alle stemmene skal telles opp enda en gang til fylkesnemndene i Sverige, som foretar den endelige opptellingen. Dermed setter svenske valgmyndigheter to streker under valgresultatet først til helgen.

Les også: Så splittet er Sverige

Det er ikke ventet at denne siste runden med opptelling vil endre valgresultatet på noen måte som får betydning for mandatfordelingen i Riksdagen.

Så stor oppslutning fikk de ulike partiene:

Det var knyttet stor spenning rundt de sent innkomne stemmene, som det skal ha vært godt over 200.000 av. De kunne potensielt har endret valgresultatet i Sverige.

De foreløpige resultatene på valgdagen ga nemlig den blå blokken en marginal seier med bare ett mandat mer enn rødgrønn blokk. Kun 47.000 stemmer skilte de to blokkene i svensk politikk etter valgnatten.

Les VGs saker om det svenske valget: