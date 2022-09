Igor Dudniks (57) leilighet i Saltivka, Kharkiv, er bare et tomt, utbrent skall, etter at den ble rammet av russisk artilleri. Nå får de låne en leilighet, men den har hverken strøm, gass eller vann.

VG i Ukraina: − De må stemme med en pistol mot tinningen

KHARKIV (VG) På gaten i den utbombede bydelen Saltivka i Ukrainas nest største by Kharkiv, skaper spørsmål om helgens «folkeavstemning» i Donetsk og Luhansk sinne.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter syv måneder med konstant bombardement fra russisk side, har livet i den hardt rammede bydelen så smått begynt å vende tilbake. Men det blir aldri det samme.

Utenfor en sammenrast boligblokk kommer 24 år gamle Serhiy trillende med en racersykkel. På styret henger to store bæreposer.

– Jeg flyktet herfra da invasjonen startet 24. februar. Leiligheten min lå midt i skuddlinjen, jeg kunne se russiske stridsvogner fra vinduet mitt, forteller han.

I dag er Serhiy tilbake i leiligheten sin for å hente noen få eiendeler. Det er første gang han er her siden han måtte rømme for syv måneder siden.

1 / 3 24 år gamle Serhiy bodde i Saltivka da Russland gikk til angrep. Nå er han tilbake for å se på leiligheten sin for første gang på seks måneder. Yuriy Khaustov (52) ble værende i Saltivka under nesten hele perioden med bombardement. Fra februar til september. Boligblokkene i Saltivka som lå nærmest frontlinjen ble totalt ødelagt av syv måneder med russiske angrep. forrige neste fullskjerm 24 år gamle Serhiy bodde i Saltivka da Russland gikk til angrep. Nå er han tilbake for å se på leiligheten sin for første gang på seks måneder.

– Jeg har et så enormt hat mot Russland. Det er vanskelig å beskrive. Jeg vil aldri glemme hva de gjorde mot oss, sier han.

– Og nå skal de tvinge folket i Donetsk og Luhansk inn i en såkalt folkeavstemning? Det er kun et teater, utdyper han.

Før invasjonen var han nøytral til russere og Russland, men etter det han selv opplevde når stridsvognene rullet inn i byen og bombingen startet, er hatet så sterkt at han ikke helt klarer å sette ord på det.

– Folkeavstemningen er helt unaturlig og overhodet ikke troverdig. Jeg tror ikke det vil utgjøre noen forskjell, sier han.

Tar resultatet for gitt

I dag starter altså «folkeavstemningen» i de selverklærte republikkene Donetsk og Luhansk i Ukraina. Det kan føre til en enda mer alvorlig utvikling i den dødelige konflikten.

Om de to utbryterrepublikkene, samt okkuperte Kherson og Zaporizjzja, som også skal holde «folkeavstemning», blir innlemmet i Russland, vil russiske myndigheter kunne hevde at det er Ukraina som angriper Russland, i stedet for motsatt.

Det vil kunne åpne døren for at Putin tar i bruk helt andre virkemidler, etter beslutningen om en delvis mobilisering og trusler om atomvåpen.

I Russland tas resultatet på forskudd: «I dag er avstemning, i morgen anerkjennelse som en del av Russland, dagen etter i morgen: et angrep på Russlands territorium, slik at det blir en fullskala krig mellom Ukraina / NATO og Russland», skrev Putins propagandasjef Margarita Simonjan på Telegram 19. september.

– Ingen vil stemme frivillig

I Kharkiv snakker de aller fleste russisk. Handel med naboen i øst var viktig for byens industri og økonomi frem til Russlands annektering av Krim og konflikten i Donbas i 2014.

Da kjølnet forholdet, noe som påvirket byen i stor grad.

Og de VG møter på gaten og i de utbombede leilighetene i Saltivka, har liten tro på at en folkeavstemning i Donetsk og Luhansk skjer med folkets støtte.

– Jeg tror ikke noen vil stemme frivillig. Ekte ukrainere vil ikke delta i et slikt valg. Da må de i så fall stemme med en pistol mot tinningen, sier 62 år gamle Lydia Pavlivna.

1 / 2 Utenfor en boligblokk i den krigsherjede bydelen Saltivka i Kharkiv, sitter (fra venstre) Lydia Pavlivna (62), Polina Stepanivna (77), Zynaida Oleksandrivna (70) og Rima Mykolayivna (67). «Nei til folkeavstemning. Forbli ukrainsk», står det på det store reklameskiltet i bydelen Saltivka i Kharkiv. forrige neste fullskjerm Utenfor en boligblokk i den krigsherjede bydelen Saltivka i Kharkiv, sitter (fra venstre) Lydia Pavlivna (62), Polina Stepanivna (77), Zynaida Oleksandrivna (70) og Rima Mykolayivna (67).

Hun sitter utenfor boligblokken hun har bodd i nesten hele sitt liv sammen med tre naboer.

– Russerne stjeler fra oss. Det er vårt land. Hvorfor skal vi gi fra oss noe som hører til Ukraina? De kan leve i sin egen dritt, ikke komme hit til vårt land, sier Lydia.

Helt fra første dag av den russiske invasjonen lå den enorme bydelen Saltivka midt i skuddlinjen for russisk artilleri og bomber. I dag, etter syv måneder med intense kamper, er store områder lagt øde. Sammenraste vegger, utbrente blokker, krater i veier og hull etter artilleri i vegger og tak.

Info Folkeavstemning i Donbas I 2014 brøt det ut store protester i hovedstaden Kyiv, noe som gjorde at den russiskvennlige presidenten Viktor Janukovitsj rømte landet. Krim-halvøya ble annektert av Russland etter en illegitim folkeavstemning. I Donetsk og Luhansk i Donbas ble det opprettet to selverklærte republikker. Disse anerkjente Putin som uavhengige før krigen 24. februar. Nå skal de russiskinnsatte separatistene i Luhansk og Donetsk holde folkeavstemning om å bli en del av Russland. Avstemningene skal foregå i dagene 23.–27. september. Blir de en del av Russland, vil russiske myndigheter kunne hevde at Russland blir angrepet. Vis mer

Vil ikke tilhøre noen andre

57 år gamle Igor Dudnik bor sammen med sin kone i en boligblokk som er totalt ødelagt etter bombingen.

De har ikke gass til varme. Ikke vann eller strøm.

For to måneder siden bodde de i en skole, men da den ble bombet, valgte de å reise tilbake til bydelen Saltivka.

1 / 3 – Vi bekymrer oss mer for hvordan vinteren blir enn for folkeavstemmingen i Donetsk og Luhansk, sier Igor Dudnik (57). Igor Dudniks kone henter jord til blomstene sine utenfor den utbombede boligblokken i bydelen Saltivka i Kharkiv. Igor Dudnik (57) og konas leilighet i Saltivka er bare et tomt, utbrent skall, etter at den ble rammet av russisk artilleri. forrige neste fullskjerm – Vi bekymrer oss mer for hvordan vinteren blir enn for folkeavstemmingen i Donetsk og Luhansk, sier Igor Dudnik (57).

– Jeg hører ikke mye om valget, vi har ikke strøm og ikke radio. Men én ting er sikkert: Vi vil bo i vårt eget land og vil være her, vi vil ikke tilhøre noen andre, sier Igor mens hans viser oss den utbrente leiligheten sin.

Vegger, gulv og tak er kullsvart. Knust glass utover gulvet. Eiendeler forvandlet til det ugjenkjennelige av den intense varmen. Nå låner de naboens leilighet.

– Hva kan jeg si om russerne? Vi har mistet leiligheten vår. Jeg har kun banneord jeg kan bruke om dem. Send en russisk mann i uniform hit til oss, da vil du se hva som skjer med han ...