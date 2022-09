FORKLARER: Mellom møter med statsledere, gjør Jens Stoltenberg også møter med norsk og internasjonal presse. Her er han på et av rommene i New York-suiten for uken.

Stoltenberg begynner på et nytt år som Nato-sjef: − Da skal jeg hjem

NEW YORK (VG) Jens Stoltenberg er ferdig med et møtemaraton i USA. Han fikk ingen løfter av Kinas utenriksminister – og er fast bestemt på at han er ferdig i jobben om ett år.

Neste uke skulle Jens Stoltenberg ha tiltrådt som norsk sentralbanksjef.

Slik ble det ikke.

I stedet har han tilbrakt denne uken i New York under FNs generalforsamling og møtt verdensledere i den pågående kampen for samle støtte for Ukraina – og isolere Russland.

Natos medlemsland, med president Joe Biden i spissen, ville ha ham til å ta fatt på sitt niende år som generalsekretær.

– Hva synes du om dagens rentebeslutning?

Han humrer.

Men vet åpenbart bedre enn å svare på spørsmålet.

KINA: Wang Yi er Kinas utenriksminister. Her er han i lokalene til landets FN-delegasjon i New York.

– Meningsløs krig

Da VG blir tildelt noen minutter på hans suite på Manhattan, kommer han fra et møte med Kinas utenriksminister Wang Yi.

Kinas innflytelse på Putin og Russland – økonomisk, militært og politisk – er av en størrelse som kan få stor innvirkning på krigen i Ukraina.

– Snakket dere om Russland?

– I dag var det viktigste budskapet at Kina må bruke sin innflytelse overfor Russland for å få Russland til å avslutte sin blodige, meningsløse krig i Ukraina, svarer Stoltenberg.

– Jeg tok også opp skuffelsen over at Kina ikke har greid å fordømme invasjonen. De var blant landene som ikke stemte for FN-resolusjonen, fortsetter han.

– Ingen løfter

– Hvordan tolker du hvor Kina nå står i forhold til Russland?

– De har dessverre fortsatt ikke tatt klart avstand fra konflikten. I møtet fikk jeg ingen løfter om at de skal bruke sin betydelige innflytelse til å få Russland til å avslutte krigen, svarer Stoltenberg.

Han forklarer Kinas standpunkt: Våpenhvile, forhandlinger.

– Problemet er bare at det er så stor avstand, for Russland fortsatt ønsker å få kontroll over Ukraina og ta store landområder. Det vil i så fall være helt uakseptabelt for Ukraina, sier Stoltenberg.

KONGELIG: Jens Stoltenberg under ett av sine treff med dronning Elizabeth, før hun døde 8. september. Boris Johnson, Storbritannias tidligere statsminister til høyre.

– USA tar ansvar igjen

Etter å ha deltatt i dronning Elizabeths begravelse på mandag, fløy han over til New York for å ha møter med statsledere fra en rekke land – deriblant Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

– Hva er det du tar med deg tilbake til Europa herfra nå?

Overraskende nok bruker han to-tre sekunder før han begynner å svare.

– Det er at det dessverre er slik at Russland og Kina, som de to største autoritære regimene i verden, ikke greier å bidra til en fredelig løsning i Ukraina og at vi ser at vi lever i en farlig verden, begynner han, før han tar en vending.

– Når det er sagt, har jeg lyst til å svare på en litt annen måte:

– Noe av det positive som har skjedd her – som egentlig er et viktigere budskap – er at vi har sett amerikansk lederskap. USA tar ansvar igjen, sier han, uten å nevne president Joe Bidens forgjenger, Donald Trump, med ett ord.

– Talen til Biden, den handler om Ukraina, om klima og fred. Det å oppleve det igjen i FN, som vi gjorde denne uken, det er betryggende, det er viktig, sier Stoltenberg.

SAMARBEID: I Nato-alliansen finnes det ingen ved siden av eller over USA. Dette bildet er fra Nato-toppmøtet i juni i fjor i Brussel.

– Veldig sjelden

– Har nålen flyttet seg på noe konkret denne uken her?

– Det er veldig sjelden at det skjer på FNs generalforsamling. Det som skjer der, er at veldig mange politiske ledere med ulike meninger møtes. Det er nyttig. Da får man utvekslet kunnskap og erfaringer og forstår hverandre bedre, sier Stoltenberg.

Han har vært her på FNs generalforsamling omtrent hvert år siden år 2000.

– Her har vi lagt grunnlaget for å vaksinere verdens barn, viktige klimaavtaler og fredsforhandlinger. Forhåpentligvis vil vi også finne eksempler på det etter denne uken, men det vil tiden vise, sier generalsekretæren.

ÅPNING: Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg i samtale med Norges FN-ambassadør, Mona Juul, til høyre og Siri Storstein Hytten, statssekretær ved Statsministerens kontor til venstre ved åpningen av den såkalte generaldebatten under FNs høynivåuke.

– Forhandlingsbordet

Etter Ukrainas dramatiske fremrykning tidligere i september, har Russland gått til flere dramatiske grep.

Russland har forsøkt å svare på den militære kollapsen ved å annonsere folkeavstemninger i okkuperte områder – slik at angrep på territorium erklært som Russland med våpen fra Nato-land potensielt besvares med eskalering.

Onsdag holdt Putin en tale hvor han både nevnte atomvåpen og annonserte mobilisering av 300.000 russere til krigen.

– Kan Ukraina vinne eller ender dette forhandlingsbordet?

– Denne krigen, så godt som alle kriger, vil mest sannsynlig ende ved et forhandlingsbord. Spørsmålet er hva slags løsning de forhandlingene vil kunne gi. Det vi vet, er at i dag har Russland fortsatt som mål å ødelegge Ukraina. Derfor er det vanskelig nå å se for seg en forhandlingsløsning, svarer han.

Ved å støtte Ukraina nå, kan deres posisjon i eventuelle forhandlinger bli sterk nok til at utfallet kan bli mulig å akseptere.

– Det som skjer ved forhandlingsbordet, er uløselig knyttet til posisjonen på slagmarken, sier Stoltenberg.

PORTRETT: Jens Stoltenberg torsdag formiddag på sitt hotell i New York, noen kvartaler bortenfor FNs hovedkvarter.

– Da skal jeg hjem

Da Stoltenberg i mars sa ja til å fortsette som generalsekretær for Nato, var det med ett års forlengelse, ut september neste år.

Spørsmålet hvordan verden ser ut neste år, om Natos medlemsland er i stand til å finne en ny leder som kan tre inn i rollen – eller om han vil bli bedt om å fortsette enda lenger.

Stoltenberg reiser seg for et par lynraske portretter med VGs fotograf.

– Da er det 1. oktober neste år?

– Ja, det er det det er. Da skal jeg hjem, sier han.

– Ja, du tror det?

– Ja.