Babiker Abdelhamid (25), Mahjoob Altaj Mahjoob (20) og Ahmed Al- Kareem (34) er alle drept av sikkerhetsstyrker i Sudan dem siste ukene. Foto: Privat

Skutt, torturert og banket: Slik var de siste minuttene til tre sudanske demonstranter

BEIRUT (VG) Sikkerhetspolitiet forsøkte å stille dem for alltid, men i stedet endte deres begravelser med et mangedoblet sinne. Her er historien om drapet på en lege, en lærer og en student som ønsket et friere, mer rettferdig, Sudan.

De massive protestene mot regimet i Sudan , som har pågått over hele landet i over en måned, har stort sett ikke blitt dekket i mer enn korte nyhetsmeldinger i Norge.

21. desember meldte NTB: «Åtte døde etter omfattende brødprotester i Sudan.» 28. desember: «Politiet slår ned på nye protester i Sudan.» 10. januar: «22 drept i demonstrasjoner i Sudan». 24. Januar: «Tåregass mot demonstranter i Sudan.»

Bak nyhetsmeldingene ligger det en svært brutal historie om innbyggernes forsøk på stå opp mot en autoritær leder som har sittet med makten i over 30 år.

Protestene i et av Afrikas største land startet med at myndighetene besluttet å tredoble prisen på brød. Det utviklet seg raskt til et landsdekkende krav om at president Omar al-Bashir, som grep makten i et statskupp i 1989, må gå av.

PÅGÅR NÅ: Demonstrasjonene i Sudan fortsetter i flere av landets byer, tross drap på flere demonstranter. Foto: STRINGER / AFP

Al-Bashirs historie er full av blod og brutalitet: I 2010 siktet Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ham for folkemord og krigsforbrytelser i Darfur-regionen.

VG har sett nærmere på tre drap på demonstranter i landet, i løpet av den siste måneden: Drapene på en lege, en lærer og en student. Vi har intervjuet en mor, en søster, en onkel og en fetter til de døde. Vi har sett videoklipp fra sekundene etter drapene og gått gjennom vitneutsagn. Vi ønsket å finne ut hvem menneskene som ble drept var, hvordan de døde og hvorfor de valgte å demonstrere – selv om de risikerte livet.

DREPT: Babiker Abdelhamid (25) leker med niesen sin. Foto: Privat

Babiker Abdelhamid (25) – Lege drept fordi han hjalp

– Da protestene i brøt ut i Khartoum bestemte min bror seg for å delta i protestene for å gi medisinsk hjelp til demonstranter, forteller Babikers eldste søster, Sulafa Salama, i et telefonintervju med VG.

Den 17. januar deltok han i en slik protest, da sikkerhetsstyrkene forsøkte å stoppe folkemengden ved Royal Care Hospital i Burri-distriktet. Mange ble skadet og de skadede ble tatt inn til et hus, der Babiker forsøkte å behandle dem. Noen av skadene var så kritiske at Babiker mente de måtte tas til sykehus, men utenfor huset sto sikkerhetsstyrkene demonstrantene forsøkte å beskytte seg mot.

EN MINDRE: Babiker fotografert sammen med tre søstre og moren. Foto: Privat

– De som var i huset forteller at min bror sa at han ville gå ut og overtale sikkerhetsstyrkene til å ta de skadede til sykehus for livreddende behandling.

Han gikk ut, og ifølge en rekke vitner, løftet 25-åringen hendene i været for å vise at han var fredfull. Han skal ha sagt: «Jeg er lege, og det er skadede i huset som trenger å tas til sykehus.»

Vitner sier at de væpnede sikkerhetsstyrkene sa: «Er du legen som hjelper demonstrantene? Vi har lett etter deg.»

Et vitneutsagn VG har fått oversatt forteller om hvordan de væpnende mennene deretter tok noen skritt tilbake og skjøt Babiker flere ganger.

Babiker ble dratt blødende inn i huset for livreddende arbeid. Videoklipp viser hvordan han ble forsøkt reddet, både ved huset og etterpå på sykehus.

– Han hadde voldsomme interne blødninger i lungene. Han ble erklært død kort tid etterpå, sier søsteren.

SKUTT: Legen Babiker Abdelhamid ble forsøkt reddet på stedet minuttene etter han ble skutt, men livet sto ikke til å redde. Foto: Privat

Drapet på Babiker skapte så mye sinne at selv president Omar al-Bashir valgte å forklare seg. Han mente at det var demonstrantene som hadde skutt legen, ikke sikkerhetsstyrkene.

Med det føyer al-Bashir seg til rekken av autoritære ledere som gjennom historien har bortforklart politivold ved å forsøke å legge skylden over på dem som protesterer.

RØNTGEN: I sykehusrapporten som VG har fått tilgang på står det hvordan brystområdet og nakken er full av fragmenter.

pullquote – Min bror ble drept fordi han var human, fordi han var lege. Hans prioritet var å hjelpe andre. Hans død er et tap for Sudan, sier søsteren.

– Hver natt har jeg mareritt om det som skjedde. Jeg er så redd. Hva vil skje med min familie? Hva vil skje med landet mitt?

Svært mange mennesker møtte opp i Babikers begravelse. En folkemengde demonstrerte i solidaritet foran familiens hus i seks dager i strekk etter drapet.

DREPT: Læreren Ahmed Al-Kareem (34). Foto: Privat

Ahmed Al- Kareem (34): Lærer torturert til døde

På torsdag i forrige uke deltok datalæreren Ahmed Al-Kareem i en demonstrasjon i landbyen Gerba. Han ble arrestert av sikkerhetsstyrkene sammen med 33 andre demonstranter.

– Jeg har blitt fortalt av flere av de han ble arrestert sammen med, hva som skjedde, sier fetteren Ahmed Elabwabi Abdelwahab i et telefonintervju.

Fakta om Sudan * Stat i Afrika, som grenser til Egypt i nord, Rødehavet og Eritrea i nordøst, Etiopia i sørøst, Sør-Sudan i sør, Den sentralafrikanske republikken i sørvest og Tsjad og Libya i nordvest. * Hovedstad: Khartoum * Befolkning: 37 millioner * Presidentstyrt forbundsrepublikk, formelt et demokrati men Omar al-Bashir har vært president siden han tok makten i et kupp i 1989. * Sudan er det tredje største landet i Afrika * Sør-Sudan løsrev seg i 2011, etter å ha utkjempet en krig fra 1983 til 2005. * I den vestlige provinsen Darfur har et opprør pågått siden 2003. Den internasjonale straffedomstolen ICC anklager Bashir for folkemord og krigsforbrytelser i regionen og ønsker ham stilt for retten. * Ifølge rettighetsgrupper har den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten (NISS) pågrepet over 1.000 personer den siste tiden, inkludert demonstranter, opposisjonsledere, aktivister og journalister. 40 skal være drept. Vis mer vg-expand-down

Det han forteller er sammenlignet med en ni minutter lang vitnebeskrivelse VG har blitt tilsendt:

Vitnet forklarer hvordan han fant Ahmed liggende svak på gulvet i fengselet. De fikk tilbud om å spise, men maten var rotten, så de nektet å motta noe annet enn vann.

– Etter dette begynte de å banke oss på alle måter du kan forestille deg. Det var fem politimenn på en fange, og de ga seg ikke før fangen falt i bakken.

HOLDER PÅ MAKTEN: Omar al-Bashir har styrt Sudan siden militærkuppet i 1989. Foto: Hassan Ammar / AP

Fetteren og vitnet beskriver hvordan Ahmed også ble seksuelt torturert:

– De ba Ahmed ta av seg alle klærne. De dro han unna og sa de skulle penetrere hans anus med en politiklubbe.

Etter dette ble fangene overført til et annet fengsel i distriktshovedstaden Kasala. Etter at han kom frem dit, var det ifølge familien, ingen som klare å få liv i Ahmed.

En onkel har uttalt i et intervju:

pullquote – Da kroppen ble frigitt hadde han tydelige tegn på grusom tortur. Han hadde slagmerker over alt, et kutt i hodet og i magen. Både ryggen hans og hans anus var blodig.

Sudanske myndigheter hevder at Ahmed døde av matforgiftning, etter å ha spist dårlig mat under arrestasjonen, men vitner sier han ikke spise noe som helst.

– Begravelsen var en virkelig demonstrasjon, det var en protest i seg selv. Alle slektningene og menneskene i landsbyen sto opp mot myndighetene. Revolusjonen vil fortsette, sier fetteren til VG.

DREPT: Studenten Mahjoob Altaj Mahjoob (20). Foto: Privat

Mahjoob Altaj Mahjoob (20): Student banket til døde

Onsdag den 23. januar fortalte medisinstudenten Mahjoob til moren sin at han dagen etter ville delta i en studentdemonstrasjon ved universitet han studerte ved i Khartoum.

Moren var redd, og ba ham innstendig om å la være.

– Mahjoob var alltid spøkefull og likte å tulle. Han sa til moren at hvis sikkerhetsstyrkene tok han, skulle han bare fortelle dem en vits: «Jeg er for tykk til å løpe fra dere uansett, så jeg er ingen fare for dere».

Det forteller 20-åringens onkel til VG.

Morens verste mareritt ble virkelighet. Under demonstrasjonen ble sønnen banket så hardt av sikkerhetsstyrkene at han til slutt døde. Da politiet ringte moren med dødsbudskapet, sa de han hadde dødd av en hjertefeil.

FØR PÅGRIPELSEN: Bilder sendt til VG av familien, skal vise sekundene før sudanske sikkerhetsmyndigheter tok Mahjoob. Foto: Privat

pullquote – Jeg har mistet min eldste sønn som jeg elsket så høyt. Jeg jobbet hardt for at han skulle ha ressurser til å studere medisin, slik han ville, sier moren Wedad Osman til VG.

Etter drapet strømmet venner og kjente til huset for å markere 20-åringens død. Politiet møtte opp mannsterke og arresterte 15 av Mahjoobs venner.

Til tross for at 40 mennesker skal være drept og minst 1000 er fengslet i Sudan de siste månedene, fortsetter demonstrasjonene, også denne uken.

En av familiemedlemmene VG har snakket med sier det slik:

– Nå er det ingen vei tilbake.