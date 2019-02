VANNMASSER: Her er Amelia Rankin i Hermit Park i Townsville, i australske Queensland. Foto: STRINGER / X80002

Krokodiller i gatene etter hundreårsflom i Australia

UTENRIKS 2019-02-04T06:03:54Z

Over 1100 personer er evakuert etter at en hundreårsflom rammet den nordlige delen av delstaten Queensland. Krokodiller har blitt observert i gatene.

Militæret i Australia har fylt sandsekker, satt inn amfibiske transportkjøretøy og hentet folk som har oppholdt seg på hustak etter at byen Townsville og områdene rundt i delstaten Queensland ble rammet av en kraftig flom til søndag.

Søndag kveld ble myndighetene nødt til å åpne flombarrierer, noe som slapp løs det som omtales som «farlige og raske vannstrømmer».

Bilder fra Townsville viser biler som nærmest er dekt av vann og hus som har fått både kjelleren og første etasje oversvømt. Folk går med vann til livet og kjører båt i gatene. Så langt er over 1100 personer blitt fra hjemmene sine. 1000 av dem er samlet på et evakueringssenter.

I tillegg til at innbyggerne må hanskes med vannmassene, har det blitt observert flere saltvannskrokodiller som har tatt turen fra sjøen til gatene i Townsville. Også ferskvannskrokodiller har blitt observert, skriver Townsville Bulletin . Det er foreløpig ikke blitt meldt om skadde som følge av krokodillene – eller vannmassene.

Det ser ikke ut til at flommen vil være over med det første. Delstatsminister Annastacia Palaszczuk opplyste mandag morgen at det vil fortsette å regne kraftig de neste dagene. Selv om det er ventet at regnet vil fortsette, vil det ikke komme like mye nedbør som tidligere. Det er ventet at flommen vil avta ved midnatt mandag.

Som følge av vannmassene har flyplassen i Townsville vært stengt. Også skolene er stengt. De åpner trolig igjen tirsdag.

