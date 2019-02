Fransk tronpretendent fulgt til graven

UTENRIKS 2019-02-03T01:29:36Z

Henri d'Orléans, mannen som i teorien kunne vært kong Henrik VII av Frankrike, ble gravlagt i helgen. Flere kongehus var representert.

NTB

Publisert: 03.02.19 02:29

Henri bar tittelen hertug av Paris og var overhode for huset Orléans. Han var en direkte etterkommer etter Frankrikes siste konge, Louis-Philippe, som måtte abdisere i 1848.

171 år uten konge

Etter et turbulent halvt århundre med revolusjoner, Napoleons keiserdømme og midlertidig gjenoppretting av monarkiet, har Frankrike vært en republikk uavbrutt siden Louis-Philippes avgang. Men arverekken holdes i hevd, og både fyrst Albert av Monaco og Spanias dronning Sofia – moren til kong Felipe – og kronprinsen av Marokko var til stede da 85 år gamle Henri ble stedt til hvile.

Gravferden fant sted i Dreux, vest for Paris, der Orléans-familien tradisjonelt begraver sine døde.

– Kongen er død, lenge leve kongen, tvitret den rojalistiske bevegelsen Action française etter hertugens død. Gruppen ønsker å gjenopprette monarkiet under en Orléans-konge.

To arverekker

Henri døde 21. januar, på årsdagen for halshoggingen av Ludvig XVI i 1793, under terrorveldet som fulgte i kjølvannet av den franske revolusjonen. Ludvig tilhørte huset Bourbon, som har svært lite til overs for sidegrenen Orléans og deres krav på tronen. Louis-Philippes far og navnebror støttet revolusjonen i begynnelsen og under navnet Philippe Egalité – Filip Likhet, etter ett av revolusjonens idealer – stemte han for henrettelsen av kongen, som for øvrig var fetteren hans.

Mens Henris sønn Jean nå er Orléans-familiens overhode og tronpretendent – under navnet Jean VI – gjør Louis Alphonse, dagens hertug av Anjou, krav på tronen på vegne av huset Bourbon. Som konge ville han vært kjent som Louis (Ludvig) XX.