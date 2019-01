HJELP FRA OVEN: Pressesekretær Sarah Huckabee Sanders mener Gud bidro til at Donald Trump vant presidentvalget i 2016. Her er de to sammen under et velgermøte i Cape Girardeau i fjor. Foto: Jeff Roberson / AP

Sarah Sanders: – Gud ville at Trump skulle bli president

Pressesekretæren i Det hvite hus kommer med en oppsiktsvekkende forklaring på hvorfor Donald Trump kom til makten.

I et intervju med den kristenkonservative TV-kanalen CBN på onsdag sa Sanders rett ut at hun tror høyere makter var involvert i valget i 2016. Det viser transkripsjonen av intervjuet ifølge blant annet USA Today .

– Jeg tror Gud vil at vi skal ha bestemte roller til forskjellige tider, og jeg tror at Gud ønsket at president Donald Trump skulle vinne valget i 2016, sa Sanders til programlederne David Brody og Jennifer Wishon.

Her fra opptaket som skal vises i USA torsdag lokal tid:

Og hun la til:

– Jeg synes han har vært flink til å støtte saker som troende bryr seg om.

Pelosi-konflikten

Sanders får også spørsmål om Trumps stillingskrig med lederen for Representantene hus, demokraten Nancy Pelosi, som har sagt at presidentens byggeplaner ved Mexico-grensen er umoralske. Og som foreløpig har stoppet finansieringen av muren.

Konsekvensen har som kjent blitt at USA har vært gjennom historiens lengste «shutdown». Det vil si at en fjerdedel av det amerikanske statsapparatet, cirka 800.000 mennesker, har vært satt ut av spill og ikke fått lønn i over en måned. Årsaken er at Trump ikke vil godta et statsbudsjett før det inneholder en budsjettpost på 5,7 milliarder dollar, eller rundt 49 milliarder kroner, som kan finansiere grensemuren hans.

Til det svarer Sanders:

– Tanken om at det å beskyttet sine landsmenn, som er en av hovedoppgavene til en president, er umoralsk mener jeg er en latterlig beskyldning.

I intervjuet kommer de også inn på Trumps beslutning om å trekke amerikanske tropper ut av Syria. Sanders forsikrer programlederne om at dette ikke vil påvirke sikkerheten til den kristne befolkningen i det krigsherjede landet:

– Hør her, presidenten har gjort det helt klart at vi støtter de kristne, at vi støtter kurderne, dette har Tyrkia fått klar beskjed om, med klar referanse til Trumps skarpe uttalelse der blant annet tyrkisk økonomi skulle få kjenne det hvis Tyrkia angrep kurdere i nabolandet Syria.

Avslutningsvis i intervjuet kommer de også inn på fraværet av pressekonferanser på Det hvite hus de siste månedene. For ikke lenge siden ble det kjent at Trump mente det ikke var behov for å ha så mange møter med pressen, og at Sanders hadde fått uforholdsmessig hard og urettferdig medfart av amerikansk journalister.

– Presidenten er historisk sett den presidenten som har hatt mest kontakt med media, og han er er i likhet med Det hvite hus veldig tilgjengelig for pressen. Det er definitivt ikke et ønske fra oss, og i hvert fall ikke fra presidenten, om å holde igjen informasjon, sa Sanders, som tross mange rykter om en avgang, foreløpig ikke ser ut til å forlate Det hvite hus med det første.