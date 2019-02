KLAR FOR KIM-TREFF: Donald Trump gleder seg til møte med Kim Jong-un. Foto: Reuters

Trump ser frem til Kim-møte i Hanoi

«Han kan kanskje overraske noen, men han vil ikke overraske meg», sier USAs president før møtet med Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Publisert: 09.02.19 01:59 Oppdatert: 09.02.19 02:13







Natt til lørdag norsk tid tok Donald Trump til Twitter, hvor han skriver at hans representanter nettopp har dratt fra Nord-Korea etter «et veldig produktivt møte», der de har blitt enige om detaljene rundt det kommende møtet mellom de to lederne:

De skal møtes i den vietnamesiske hovedstaden Hanoi, som ligger nord i landet, om drøye to uker: 27. og 28. februar.

– Jeg ser frem til å møte Kim og jobbe for fred.

Minutter senere fortsetter USAs president å snakke varmt om Kim Jong-un . Han sier at Nord-Korea vil bli et økonomisk «rakett» under ledelse av diktatoren.

– Han kan kanskje overraske noen, men han vil ikke overraske meg, for jeg har blitt kjent med ham og forstår fullt ut hva han kan få til.

– Nord-Korea vil bli en annerledes rakett – en økonomisk en!