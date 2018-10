ALIAS: De to russerne kom til Storbritannia som Ruslan Bosjirov (t.v.) and Aleksander Petrov. Nå er det avslørt at begge i virkeligheten er ansatt i etterretningstjenesten GRU. Foto: HO / METROPOLITAN POLICE

Putin-talsmann: Vil ikke diskutere nye Skripal-avsløringer

2018-10-09

Den andre russeren som britisk politi mener sto bak Skripal-forgiftningen, er identifisert som militærlege i GRU. Kreml vil ikke kommentere avsløringene.

09.10.18

– Jeg sa allerede i forrige uke at vi ikke vil fortsette diskusjonene gjennom media og ulike organisasjoner. Vi holder oss til det, sa Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov til RBK tirsdag.

President Vladimir Putin har omtalt Sergej Skripal som en forræder og «drittsekk». Han har også omtalt de to mistenkte som «sivile».

Ruslan Bosjirov og Aleksander Petrov har stått frem på russisk TV og hevdet at de bare var turister som ville se den kjente katedralen i Salisbury, der den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal bodde.

Begge er nå avslørt som ansatt i den militære etterretningstjenesten GRU . Undersøkende journalister har avslørt hvem de mener de to Skripal-mistenkte er.

* «Ruslan Bosjirov»: Heter i virkeligheten Anatolij Tsjepiga. Det var først Bellingcat som avslørte identiteten hans, men både russiske og utenlandske medier har siden fått dette bekreftet. Tsjepiga var med i Tsjetsjenia-krigen og skal også ha vært i Ukraina. Han skal ha mottatt en hedersbevisning fra president Putin.

* «Aleksander Petrov»: Heter i virkeligheter Aleksander Misjkin, ifølge flere medier, blant dem Bellingcat og BBC. Han skal være en militært utdannet lege som er ansatt i GRU. Har blant annet jobbet for GRU i Ukraina. Det hevdes at også Misjkin har mottatt en høy orden fra den russiske presidenten.

Britiske myndigheter har tidligere hevdet at de to kom til Storbritannia på falske pass, men har ikke sagt noe om deres egentlige identitet. Men nå har media gjort den jobben.

Den russiske nettavisen Fontanka avslørte tidlig at de to hadde mistenkelig like passnummer, og en rekke medier hevder at GRU-ansatte har falske pass med spesielle nummer.

«Bosjirov» og «Petrov» sto fram på den Kreml-tro TV-kanalen RT og fortalte at de var i Salisbury «som turister».

– Vi skulle besøke den fantastiske byen og den historiske katedralen, sa de i intervjuet med den kjente redaktøren Margarita Simonjan - som stilte få kontrollspørsmål.

Søndag 4. mars ble Skripal funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England, sammen med sin 33 år gamle datter Julia. Ifølge Fontanka hadde Petrov og Bosjirov returbilletter fra London til Moskva for to datoer: 4. og 5. mars. De fløy tilbake 5. mars.